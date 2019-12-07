中全會否決不分區 國民黨聘張顯耀任義務副秘書長

相關新聞
20年來經濟最好？馬英九酸蔡英文「自我感覺最好」2019-12-07 17:41
投資大爆炸 蔡英文：台商投資破7千億、外商加碼投資2019-12-07 17:45
影／馬吳提一中各表 讚陳超明「經典質詢」蔡英文2019-12-07 16:38
曾見中國政協委員許智明？馬英九笑：他見過中共主席2019-12-07 16:37
影／賴清德好可憐？洪秀柱：綠網軍同黨競爭者照樣幹掉2019-12-07 15:54
民進黨譴責國民黨：如果是男警 你還敢推嗎？2019-12-07 14:17
陳水扁談美麗島世代 「信介仙」才是「台灣民主之父」2019-12-07 13:12
尷尬？蔡才說雞排不能決定民主 館長深夜發萬份祭品文2019-12-07 12:43
退將羅文山入府見馬 蔡英文：說明中國滲透無所不在2019-12-07 12:36
王立強再爆北京資助韓國瑜 國民黨：王立強是詐騙犯2019-12-07 11:56
藍地方人士：王淺秋突辭引不滿 衝擊韓國瑜選情2019-12-07 11:44
鄭麗君：多元形式 讓台灣了解人權故事2019-12-07 11:15
白色恐怖受害者現身說法 他13歲被抓入獄2019-12-07 11:08
質疑蔡壁如、「學姐」辭職領年終？柯文哲批綠黨變側翼2019-12-07 11:01
婦聯會熄燈 作家：國軍遺孤的家竟成鬥爭祭品讓人唏噓2019-12-06 19:42
影／橘營郭家軍合體造勢開嗆 劉宥彤酸柯粉不應太小氣2019-12-06 17:35
影／網路霸凌處鞭刑？卓榮泰：這不是最好的方法2019-12-06 17:15
選舉倒數敏感時刻 蘇貞昌訪國家人權博物館憶往昔2019-12-06 17:06
郭家軍被民眾黨分手？蔡沁瑜：當面談勿隔空放話2019-12-06 16:42
誰批外交官？國民黨團駁蔡總統昧於事實的卑劣指控2019-12-06 15:54
國民黨：有限資源下盡力支援總統與立委候選人2019-12-06 15:17
赴日查弊案？邱毅：正中企業是蔡英文炒地皮總司令部2019-12-06 14:32
勞長：「最低工資法」僅做文字微調 正等院會審查2019-12-06 13:37
立院三讀 刑法追訴權行刑權時效停止延長為1/32019-12-06 12:41
影／遭外交部駐衛警推擠受傷 國民黨團要求吳釗燮下台2019-12-06 12:30
【即時短評】國民黨還有臉慶祝黨慶?2019-12-06 12:05
韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場2019-12-06 09:44
韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現2019-12-05 15:13
民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人2019-12-05 11:18
謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體2019-12-04 20:55
藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見2019-12-04 14:33
在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重2019-12-04 11:54
韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？2019-12-04 10:13
扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖2019-12-03 14:40
高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！2019-12-03 13:10
影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油2019-12-03 11:56
顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回2019-12-03 10:14
熱門文章
陳宜民：便衣女士未表明身份、不說話 何來妨礙公務2019-12-06 23:48
影／謝龍介：館長請幾萬份雞排沒問題 不要拿蔡英文錢2019-12-07 12:55
藍委推女警蒐證曝光 質問：妳是哪個單位？滾出去！2019-12-07 14:58
藍委赴急診區探視受傷立委 台大醫：急診不是拍照送花場合2019-12-07 16:29
獨／陳宜民喊冤沒對女警動粗、徐國勇急慰問 畫面說真相2019-12-07 15:58
蔡酸韓：賴不想當你兄弟…韓回嗆：賴想當妳副手？2019-12-07 00:42
選情止血…綠基層籲楊蕙如退黨2019-12-07 00:36
藍地方人士：王淺秋突辭引不滿 衝擊韓國瑜選情2019-12-07 11:44
陳宜民到外交部抗議跟女警爆衝突 朱立倫：很荒謬2019-12-07 10:17
韓贏謝龍介請雞排2700份 館長：小英贏請一萬份2019-12-07 12:01
吳芳銘、翁重鈞為林國慶站台 要下架明文規定嘉義翻轉2019-12-07 11:19
尷尬？蔡才說雞排不能決定民主 館長深夜發萬份祭品文2019-12-07 12:43
藍營估「卡神案」韓國瑜升8％ 蔡英文：不是不信民調？2019-12-07 12:07
卡神「卡到英」？她指綠營五大切割法「沖拖砲蓋送」2019-12-06 19:00
與宋楚瑜合作引反彈？郭台銘老虎軍團LINE群成員數腰斬2019-12-07 14:13
林國慶競選總部成立 謝龍介、挺韓五虎將等人來贊聲2019-12-07 10:49
宜蘭中央合拍！太平山森鐵「山地路段」規畫建纜車2019-12-06 21:33
首度體驗穿無塵衣服 韓國瑜：像大姑娘進洞房2019-12-06 22:39
173秒看完 國軍108年度有哪些重大演訓2019-12-06 23:50
楊蕙如案衝擊選情？蘇貞昌：證據到哪裡就辦到哪裡2019-12-06 18:02
「我要用就可以用」 游錫堃否認批踢踢帳號與卡神有關2019-12-07 10:14
藍委闖外交部起衝突 警政署長有話說2019-12-07 13:17
宋楚瑜諷韓：把國家交給沒開過飛機的人很危險2019-12-06 21:51
藍委闖外交部爆衝突 陳宜民推警送辦2019-12-07 00:23
張怡單槍匹馬踢館屏東縣議會 蔣月惠路過相擁送暖2019-12-06 20:41
質疑蔡壁如、「學姐」辭職領年終？柯文哲批綠黨變側翼2019-12-07 11:01
台灣之「亂」何時休？曾志朗：必須重建社會信任度2019-12-07 02:08
韓國瑜：綠為連任不擇手段 籲選民投票終結「亂」字2019-12-07 01:50
影／李佳芬抵華府 籲僑胞快訂機票返台投票2019-12-07 07:43
港媒：台灣大選結果有兩種 兩岸方向只有一個2019-12-07 15:12
藍委外交部抗議送醫 吳敦義批蠻橫粗暴、要求究責道歉2019-12-06 18:24
何庭歡批蔡辦發言人張冠李戴 要求道歉2019-12-06 23:47
11年後又「亂」了…曾志朗：亂源之本在不信任2019-12-07 00:04
婦聯會熄燈 作家：國軍遺孤的家竟成鬥爭祭品讓人唏噓2019-12-06 19:42
卡神風暴後首度露面 謝長廷今出席台日締結典禮2019-12-06 20:24
庶民開講／明年大選 越配喊必投 陸配轉冷2019-12-07 00:35
高雄官員轉戰潮 他指韓國瑜像「闖王」李自成2019-12-06 18:34
藍委陳宜民推女警 警方為捍衛尊嚴已提告2019-12-07 15:19
嘉縣立委選情 海線藍綠對決山線綠營有優勢2019-12-07 09:45
【即時短評】為什麼，台灣擺脫不了「亂」的魔咒2019-12-07 01:51
留言