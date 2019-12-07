中全會否決不分區 國民黨聘張顯耀任義務副秘書長

國民黨不分區立委提名名單中排名第17的張顯耀，最後未能過關。國民黨今（7）日任命他擔任國民黨義務副秘書長兼發言人，即日起正式生效。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

國民黨今天公布新的人事案，任命前陸委會政務副主委張顯耀博士，擔任國民黨義務副秘書長兼發言人，即日起正式生效。

國民黨不分區立委提名，張顯耀在名單中，但十一月十六召開的全體中央委員會議對不分區立委名單行使同意權，張顯耀因未到場進行政見發表引發反彈，投票結果不同意票過半、達一百零六票，提名資格遭取消，成為首位被中全會否決的不分區被提名人。

黨內表示，選戰進入最後決戰期，仍要借重張顯耀的戰力，因此任命張出任義務副秘書長並兼發言人。