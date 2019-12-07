影／馬吳提一中各表 讚陳超明「經典質詢」蔡英文

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義上午參加苗栗立委第一選區國民黨參選人陳超明的造勢大會，不約而同提及蔡英文總統當年在陸委會主委任內對「九二共識、一中各表」的說法，馬英九抨擊蔡當年表示強調「兩岸各自表述一中」，其實一中各表、各表一中意思是一樣的，但她當上總統就完全不一樣了。

馬英九說，2000年陳水扁當選總統，蔡英文被任命為陸委會主委，她第一次到立院答詢，立委陳超明就問她對「九二共識、一中各表」的看法，當時蔡主委很老實的回答一中各表是九二共識的一個過程，至於我們 (指民進黨政府)的看法是「兩岸各表一個中國」，也就是兩岸「各表一中」。馬英九表示，其實一中各表、各表一中意思是一樣的，所以當時的蔡主委是沒有否認一中各表的九二共識，但她當上總統就完全不一樣了。