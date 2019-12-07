何時邀郭台銘站台？蔣萬安：等郭董回國

鴻海創辦人郭台銘日前訪美前受訪時表示，他看到新聞上說，有民進黨立委參選人說蔣經國讓他爸爸沒有工作，但「我要講，蔣經國讓我有這樣的發展，讓我有工作，所以我要給蔣萬安站台」，不過，郭說打電話給蔣萬安，未通上電話。

對此，蔣萬安下午在松山後援會成立大會時受訪，媒體問他是否請郭台銘站台，雙方有沒有聯繫？蔣萬安說，謝謝郭董和這些前輩的支持，等郭董回國之後，會有進一步的安排。

對郭台銘沒聯絡上他，蔣萬安說，有聯繫，但沒聯繫上，因為當天正好在站路口，郭董當天要出國，比較臨時 ，等郭董回國才會有進一步規畫。媒體追問，現在還沒有規畫，是不是擔心激怒「韓粉」，蔣萬安說，沒有，強調要等郭回國。

媒體也問蔣萬安，黨中央是不是沒有給金援？要競選經費被拒絕？蔣萬安指出，黨中央都對區域立委都有幫忙，例如組織動員、活動舉辦、聯合造勢，都有給很多協助，感謝黨中央，接下來30天也還有後續規畫，包括造勢 、聯合競選等，對於區域立委，黨中央都有非常多的幫助。

至於看板部分，蔣萬安自己只選過一次，上次是朱立倫當黨主席，以前選的時候黨中央有給很多區域立委參選人協助，但那時經費充裕，但黨中央一直都有協助區域立委，就他個人來講，非常感謝黨中央和地方黨部都有給他協助。