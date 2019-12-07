不畏寒流！上周「韓流」掃過 今天綠軍屏東大催票

國民黨總統候選人韓國瑜上周才在屏東重現「韓流」，時隔一周，綠營今天在屏東市競選總部成立大會上，也隨即展現三萬人潮的氣勢，不讓「韓流」專美於前，日前潘孟安才喊出屏東要開出最高得票率，今天再度喊出「台灣要贏，屏東要先贏」，蔡英文今天也說「屏東出總統，總統疼屏東」，總統故鄉不但要贏，而且一定要贏得漂亮，所有的綠營大咖都在用力催票，要在最後關頭把票催出來。

屏東縣的選民數約68萬，從兩千年至2016年的總統大選，綠營在屏東都不曾輸過，本屆蔡英文甚至在屏東拿下高達6成3的選票，大贏對手朱立倫16萬票，這次民進黨看準屏東以潘孟安的執政成績做基礎，希望在屏東衝出最高得票率。

上周藍營的總統候選人韓國瑜才在屏東市成功造勢，今天綠營在屏東市舉行蔡英文暨立委鍾佳濱競選總部成立大會，非得展現氣勢不可，在支持者的強力動員下，現場湧入超過3萬名的支持者。

屏東縣長潘孟安說，去年底大家很後悔，被一個畫虎爛、沒有公共政策的人帶起了漩渦，執政團隊因為沒有解釋好，被台灣人民教訓，但這一次不只是台灣的選舉，全世界都在看，大家都在看台灣人民的選擇，是要選抗中保台？還是要選親中？