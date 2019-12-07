「重拾公務員尊嚴」張善政：2年1000億撥補勞保基金

國民黨副總統候選人張善政今天在臉書貼文表示，蔡英文總統的年改已經扣錯第一個釦子，需要新政府來懸崖勒馬；若當選，未來將立即終止公教十年持續刪減惡法，且2年內編列1000億預算撥補即將破產的勞保基金，以重拾公務員尊嚴。

張善政表示，蔡政府正在用錯的方式進行改革，錯誤的程度甚至已經到達暴政的力度；年金改革的精神應該是在財政安全與政府誠信間取得平衡，然而，現在的年金改革對於軍公教人員，依舊沒有信任感及說服力，「大家都還有一股委屈憋在心裡無處述說」。

張善政說，「國政配」主張必須履行政府最後支付原則，對於即將破產的勞保基金，二年內編列1000億預算撥補；往後，在維持各退輔基金適當水位的原則下，定期撥補。再者，應立即終止公教十年持續刪減惡法（廢止「公務人員退休資遣撫卹法第37條附表三」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第37條附表三」），讓退休者生活免於繼續退休所得逐年遞減，以致生活愈加困頓。