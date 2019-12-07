民進黨譴責國民黨：如果是男警 你還敢推嗎？

國民黨立委陳宜民昨日到外交部抗議，過程中動手拍掉執勤女警帽子及出手將女警從階梯推下，引發爭議。民進黨今天舉行記者會，嚴厲譴責陳宜民等國民黨立委的行為，他們要求陳宜民等立委應立即道歉，並正視假新聞、假消息對人民、社會及國家的傷害，不要消費悲劇及消費警察。

民進黨發言人李晏榕今天在立委林靜儀及不分區立委提名人范雲陪同下出席記者會。

林靜儀表示，立委有監督行政單位的權力和責任，但從這次事件來看，去年關西機場事件發生的時候，國民黨立法院黨團包含陳宜民在內，在立法院開的記者會是用當時的假消息及假新聞來責罵外交部，譴責外交部不顧台灣人民，中國已經派了車。事隔半年之後，日本NHK新聞報導證實這些假消息來自於中國，但國民黨立委從事發到現在，一句道歉都沒有，昨天又繼續到外交部咆哮。

林靜儀說，政治上衝撞難免，對行政官員及警員辱罵不是立委職權，立委的職權是修法，當民進黨政府針對假消息、假新聞要修法遏止時，國民黨的說法只有「反對到底」，完全不願意參與修法，昨天又在外交部推打正在值勤的員警，何況陳宜民還是大學副校長出身，身為陳的學生應該都感到可恥。

林靜儀還表示，天氣很冷，急診室很忙，最近非常缺床，更是心血管疾病好發的時候，她質問國民黨立委，「夾到手需要躺在床上放氧氣跟坐輪椅嗎？」請不要這樣浪費醫療資源，作秀做夠了，可以了，不要再去打擾麻煩台灣的醫療人員。

范雲在發言之前，先覆述陳宜民昨天與女警的對話，她表示，從兩人對話逐字來看，女警有表明身份，陳宜民也知道對方是保六的警察，但仍打掉女警的帽子並推擠，還說自己很有禮貌，顯然國民黨對禮貌的定義，跟大家不一樣，如同國民黨提名的不分區立委吳斯懷對國際禮儀的定義，跟大家不一樣，對北京、對中國國家主席習近平彎腰屈膝，對台灣的員警動手推人打掉帽子。

范雲也點名自稱警察代言人的葉毓蘭，在臉書發文說警方執法有可議之處，保六警察有改善的地方，葉毓蘭在香港反送中抗爭認為港警沒有執法過當，卻認為台灣警察執法有可議之處，對於香港特首林鄭月娥及北京操控的港警這麼有愛，還配當警察的代言人嗎？

李晏榕也質疑，國民黨選情有告急到這種程度嗎？太陽花國賠案件出來時，陳宜民還為警察抱屈，昨天在外交部如何對待保六的女性警察？如果當時面對的男性警察，「你還敢這樣推他嗎？把帽子剝掉嗎？」她質疑陳宜民「就是性別歧視的行為」、「瞧不起女性」，應嚴厲譴責這個行為。

李晏榕表示，曾銘宗及林德福等立委昨天架走外交官，已涉及刑法的妨礙自由強制罪，違反刑法及人權，還敢說國民黨是跟軍公教站在一起嗎？

對於媒體詢問邱議瑩、林岱樺之前也有衝撞公署、拍打警察的行為，是否雙重標準。李晏榕說，涉及法律責任部分，兩位立委都付出司法代價，全民更應在此時譴責消費悲劇及警察。