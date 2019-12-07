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重視教育 鄭朝方邀教育部下鄉舉辦新課綱座談會

2019-12-07 14:10聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

民進黨新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方，今天舉辦橫山競選總部成立大會，立委林靜儀到場助陣站台，鄭朝方也關心台灣教育制度，邀請教育部次長林騰蛟等人，在竹北舉辦108新課綱座談會，減緩家長對新課綱的擔心與疑慮。

鄭朝方表示，橫山鄉的建設發展一定要加速推動，包括內灣風景區、大山背休閒區等知名景點，要結合浪漫台三線的客家庄文化，構築出旅遊動線。提升觀光動能，紓解假日交通壅塞問題，當選立委後會爭取中央經費回來建設家鄉。

鄭朝方也關心台灣教育制度，特別邀請教育部次長林騰蛟、資訊及科技教育司副司長劉文惠及108新課綱宣講團參與，針對108新課綱上路政策、會考命題方向、資訊教育及科技輔助自主學習等議題進行座談。

林騰蛟表示，推動12年國教，教育部積極與家長及相關團體接觸與充分對話，制度的變革是必要的，針對新課綱持續發展的過程，家長的角色也非常重要，透過陪伴與支持，希望讓每個孩子都能越來越茁壯及跟上世界變遷的腳步。

鄭朝方則感謝與會的家長們，他表示，發展資訊及科技教育，不外乎從人、事、物三點作為出發，將來他若能進入國會，關於「人」將爭取預算爭取專業資訊及科技師資的培訓經費，針對「事」，爭取相關部會經費於新竹縣廣設資訊及科技的前導學校、推廣中心，最後是「物」，將積極爭取中央預算強化及完善學校資訊設施設備，希望能夠把握新竹這樣得天獨厚的環境，讓大新竹成為資訊及科技教育的「模範地區」。

鄭朝方也主張應建置專責平台，來因應新課綱所面臨的問題。他當選後也會持續關注這方面的議題並蒐集家長意見，歡迎大家反映給他，他會積極向教育部提出建言。

鄭朝方（中）也關心台灣教育制度，在竹北舉辦108新課綱座談會，減緩家長對新課綱的...
鄭朝方（中）也關心台灣教育制度，在竹北舉辦108新課綱座談會，減緩家長對新課綱的擔心與疑慮。 圖／鄭朝方團隊提供
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民進黨新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方（左），今天舉辦橫山競選總部成立大會，立委林...
民進黨新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方（左），今天舉辦橫山競選總部成立大會，立委林靜儀（右）到場助陣站台。圖／鄭朝方團隊提供
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