陳水扁談美麗島世代 「信介仙」才是「台灣民主之父」

台灣南社、「守民主護台灣大聯盟」今天下午在高雄市舉辦「守民主護台灣遊行暨祈禱會～美麗島40周年」活動，前總統陳水扁兩天前和今天都發文表述對美麗島世代的感觸，強調民進黨前主席黃信介才是「台灣民主之父」，是團結美麗島、帶領民進黨的「桶箍」。

陳水扁今天是以「黃信介辯護律師」的身分投書媒體。在兩次發文中，他指「美麗島事件」跟「二二八事件」、「太陽花學運」並列影響台灣政治發展的3大歷史事件，各自引領風騷30年；「美麗島事件」催生民進黨並完成史上第一次政黨輪替，「太陽花學運」影響台灣才開始前5年，已經促成民進黨二度執政。

陳水扁表示，沒有「信介仙」就沒有後來的他；沒有「美麗島事件」的辯護，他也不可能棄法從政。他為了「世代平衡」，特別邀請信介仙最賞識的台灣才女呂秀蓮縣長出任副手搭檔。也給美麗島世代最年輕、最有愛心的陳菊，雖然沒有專業背景，擔任社會局長、勞委會主委，表現極為出色，不讓鬚眉。

扁說，「信介仙」才是「台灣民主之父」，團結美麗島，帶領民進黨的「桶箍」。民進黨前主席林義雄大公無私，領導民進黨完成史上第一次政黨輪替，功成身退。前主席許信良提出廢除刑法100條，而非二條一的「懲治叛亂條例」，高瞻遠矚。前代理主席張俊宏的「地方包圍中央」大戰略，晚了4年才獲得實現，有志難伸。

對於前主席施明德，扁表示施鼓吹「內閣制」曲高和寡，如今先知應該不再寂寞；牧師林弘宣是從政絕緣體，一生潦倒晚景淒涼，早已蒙主寵召。姚嘉文是美麗島世代第一位黨主席、民進黨第一位五院院長。其他就不好說什麼。