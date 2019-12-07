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遭批財劃卡新北 吳秉叡爆氣： 先跟國民黨北市立委抗議

2019-12-07 13:11聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

立委吳琪銘今早在土城成立「蔡英文總統與立委吳琪銘土城區清水後援會競選總部」，蔡英文新北市競總總幹事、立委吳秉叡為吳琪銘站台狂嗆，國民黨新北市對手喊要統籌分配稅款「不就先去跟國民黨台北市立委抗議」，因為他在財政委員會爭取多年，北市立委不肯退讓、經費不降才是問題，不要現在民進黨執政才說對新北市不利。

吳秉叡批，「國民黨拿這個來選舉很不公道、選成這樣很沒品」。他指出，統籌分配稅款過去都集中在台北市及高雄市2個直轄市，尤其台北市是首都，20多年前開始都是當時台北縣的好幾倍，20多年來不是只有民進黨在做政府，歷經李登輝、陳水扁及馬英九當總統，不要現在民進黨中央執政才說對新北市不利。

吳秉叡指出，他2004年當立委就抗議北市拿最多不公道，爭取那麼久知道問題在哪，餅就這麼大，台北市要減少新北市才可能增加。但台北市立委費鴻泰、賴士葆等長期在財政委員會很兇，說首都當然要多一點，還形容「台北市是客廳，台北縣（現新北市）是廚房」。

吳秉叡還說，「國民黨你要選立委的不就先去跟國民黨台北市立委抗議」，再來說新北市要增加。還點名永和立委林德福、新店立委羅明才2位長期在財政委員會，但「吃飽換么（吃飽換肚子餓，意指沒做事）」，國民黨如果要修財畫法，「他們應辭職下台」。

此外，吳秉叡也批昨國民黨立委陳宜民拍落警察帽子事件，批國民黨不分區立委名單第二順位的葉毓蘭最挺警察「 你不就跳出來說幾句？只敢挺香港黑警」。

立委吳琪銘（右）今早在土城成立「蔡英文總統與立委吳琪銘土城區清水後援會競選總部」...
立委吳琪銘（右）今早在土城成立「蔡英文總統與立委吳琪銘土城區清水後援會競選總部」，蔡英文新北市競總總幹事、立委吳秉叡（左）為吳琪銘站台。記者魏翊庭／攝影
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國民黨吳秉叡

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