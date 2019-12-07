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網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

陳吉仲彰化輔選 提老父親、杜絕假消息

2019-12-07 13:11聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

民進黨彰化候選人今天共同舉行彰化縣農林漁牧挺蔡英文大會師，由於民進黨去年縣市長選舉多個農業縣失利，農委會主委陳吉仲今天到場助講，受訪時表示會針對農業爭議訊會第一時間澄清，避免假消息造成農產品價格下跌，自己出生農家會與實務連結，近期已跑遍各鄉鎮解決農民問題。

陳吉仲輔選特別以農家子弟角色要打動鄉親，頻舉父親為例，他說蔡政府是最照顧農民、花最多錢補助農民的政府，農機具補助今年先拿8億做小型農機具補助，總共有8萬3千多人已申請，父親就是其中一個，父親買噴霧器1萬5千元，農委會補助3分之1，養殖漁業機器補助以後也會比照。

去年開始辦農業職業災害保險，現在有22萬農民加入，父親先前噴農藥不小心噴到眼睛，先用水洗、點藥水都無效，他送父親去醫院住兩星期，政府一天補助900元很有幫助，呼籲農民趕快加入職業災害保險，不讓家人擔心。

口蹄疫疫情過去讓1萬8千多養豬戶消失，陳吉仲父親在口蹄疫以前去農會借錢養母豬，後來口蹄疫爆發價格跌，豬肉無法出口，賣了兩塊地才還完還700多萬元，現在口蹄疫拔針，才能讓豬肉在有機會進到外銷市場，讓農民安心賺錢。

陳吉仲也說，自己只是農家子弟沒有背景，民進黨政府竟然找他做副主委、主委，顯示民進黨政府認為農民子孫要栽培。黨籍候選人黃秀芳、陳秀寶、洪宗熠、陳素月長也期與農民站在一起，打好幾通電話給他請農委會幫忙解決農民問題，顯示他們對在地農業的關心，懇託選民支持。

民進黨主席卓榮泰也指出，國民黨立委昨天到外交部衝撞，對員警冒犯無理，這是不專業稱職的立委，這次總統大選不能輸，「輸了就是韓國瑜當總統，甘凍欸條嗎？」會教壞囝仔大小，話亂說亂做，民主國會也要過半，蔡政府正推動的改革和新計畫都要做。

彰化縣農林漁牧挺蔡英文大會師，黨籍立委候選人出席。記者林敬家／攝影
彰化縣農林漁牧挺蔡英文大會師，黨籍立委候選人出席。記者林敬家／攝影
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民進黨彰化候選人今天共同舉行彰化縣農林漁牧挺蔡英文大會師。記者林敬家／攝影
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農委會主委陳吉仲今天到彰化輔選。記者林敬家／攝影
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