郭台銘訪美提前過聖誕節 臉書秀與川普會面合照

鴻海創辦人郭台銘出訪美國，中午在臉書貼出與美國總統川普合照，與演講過程背後高掛中華民國國旗照片。郭表示，他在2019耶誕假期前在威州與夥伴們共渡佳節派對，會場高高掛起國旗，令人驕傲，他現在代表的是「加油」與「鼓勵」的最強後盾。

發文中，郭台銘也提醒臉友，台灣天氣變冷要注意保暖；還意有所指的表示，他無懼外界流言流語，做實事才重要，「我掛國旗我驕傲」。 鴻海創辦人郭台銘出訪美國，中午在臉書貼出與美國總統川普合照，與演講過程背後高掛中華民國國旗照片。郭表示，他在2019耶誕假期前在威州與夥伴們共渡佳節派對，會場高高掛起國旗，令人驕傲，他現在代表的是「加油」與「鼓勵」的最強後盾。圖／擷自郭台銘臉書 分享 facebook