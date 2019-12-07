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馬英九轟蔡英文不配談護主權 馬維拉護主權比她多

2019-12-07 13:08聯合報 記者張裕珍／即時報導

前總統馬英九今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台，讚許萬「人美心更美」，用心教育積極建設，呼籲支持者力挺進國會；致詞時則頻批蔡政府執政，在教育、經濟、能源與外交政策上都搞得一蹋糊塗，尤其丟掉7個邦交國，還有近來泰國免簽爭議，馬更火力全開砲轟小英「做不到就不要談護主權，因為妳不配」，還跟台下支持者說「馬維拉護主權比她還多，實在很不夠意思」，狂批蔡執政外交失敗是喪權辱國。

五連霸議員、有「桃園賈靜雯」稱號的萬美玲代表國民黨參選第四選區立委，今天在風禾公園旁停車場進行競選總部成立大會，雖然天氣濕冷下雨，仍湧入不少支持者到場力挺，今天包括黨籍副總統候選人張善政、新北市長侯友宜、前桃園縣長朱立倫、前總統馬英九等人都接力到場，祝萬美玲高票當選進國票，也為國民黨與韓國瑜助選衝刺選票。

馬英九致詞先誇萬美玲漂亮有「賈靜雯第二」稱號，但不只人漂亮，做事認真、待人誠懇也很認真服務，「人美心更美」，肯定萬擔任18年議員以來積極認真，但最近卻有假消息說萬「懶惰第一名」，但查證結果質詢次數最多，其實是「勤快第一名」，對方道歉，馬接著說，有名嘴說他爸爸神通廣大，考建中、進台大甚至就讀哈佛不是靠爸爸關說，就是靠僑生加分，感嘆「這輩子不知道爸爸那麼偉大」，直斥此話無聊，名嘴也不更正。

馬英九話鋒一轉狂批蔡執政不力，包括新課綱一塌糊塗、經濟發展亂套，外銷訂單出口都在下滑，今年經濟成長率要「保二」不見得容易，但蔡卻說台商回台投資一百多家、七千億元，經濟部次長答詢老實說台商都用國內錢，國外錢還未看見，此話一出之後「次長就沒出現過了，我很關心他到哪去了」，認為講真話的人得不到讚許，反變鬥爭對象。

馬英九也批評，蔡政府2025年的非核家園政策，照進度推看來不可能完成做得到，並認為未來電費恐將因此飆漲，不會是蔡政府說的增加3成，而是增加到5成，不僅增加百姓民生負擔，工商業電費成長，也可能連帶讓物價上漲，他認為蔡總統能源政策是「政府辦不到、百姓吃不消」，呼籲選民不要投錯人，否則未來電費漲價不要怪人。

馬英九也接著說蔡政府否定一中各表、九二共識，但九二共識是台灣跟大陸達成基本共識，沒有九二共識就沒有互信，他2015年時跟新加坡跟中國領導人習近平見面，希望維持海峽和平，若雙方遵守九二共識都可以見面談任何問題，但現在沒有了，觀光產值下滑，並批評3年半以來，邦交國斷了7個，過去30年來，從未像蔡斷交那麼多。

「蔡英文說要投蔡英文才能護主權，要告訴她這是廢話！」馬說，有人說斷了小國反而可以省錢，但所謂邦交就是對方承認中華民國是主權國，叫我們中華民國，這不就蔡說的維護中華民國主權嗎？但看來沒有維護，台灣丟掉7個邦交國，只剩下15個，是1912年以來邦交國最少之時，批蔡不但不護主權，反而糟蹋主權。

近來泰國免簽爭議，泰方要求台灣申請簽證要提出財力證明，馬英九也不滿，認為為何台灣給泰國免簽，不需要財力證明，還給對方補助，對方卻要求我們要給，「這什麼世界？這叫喪權辱國！」更不滿駐泰代表將此推給前朝，馬說自己在新聞界被叫做「馬維拉」，是因有名拉丁美洲棒球選手叫「李維拉」打不好就怪他，「我幹（馬維拉）很多年，不想再幹」，拜託蔡護主權，要求爭取泰國免簽待遇，做不到就不要講護主權，因為妳不配！

前總統馬英九今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台，致詞時頻頻批評蔡政府執...
前總統馬英九今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台，致詞時頻頻批評蔡政府執政，在教育、經濟、能源與外交政策上都搞得一蹋糊塗，更火力全開砲轟小英「做不到就不要談護主權，因為妳不配」。記者張裕珍／攝影
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前總統馬英九今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台，致詞時頻頻批評蔡政府執...
前總統馬英九今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台，致詞時頻頻批評蔡政府執政，在教育、經濟、能源與外交政策上都搞得一蹋糊塗，更火力全開砲轟小英「做不到就不要談護主權，因為妳不配」。記者張裕珍／攝影
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前桃園縣長朱立倫今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台。記者張裕珍／攝影
前桃園縣長朱立倫今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台。記者張裕珍／攝影
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前總統馬英九今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台，致詞時頻頻批評蔡政府執...
前總統馬英九今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台，致詞時頻頻批評蔡政府執政，在教育、經濟、能源與外交政策上都搞得一蹋糊塗，更火力全開砲轟小英「做不到就不要談護主權，因為妳不配」。記者張裕珍／攝影
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新北市長侯友宜今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台。記者張裕珍／攝影
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前總統馬英九今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台，致贈好彩頭。記者張裕珍...
前總統馬英九今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台，致贈好彩頭。記者張裕珍／攝影
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