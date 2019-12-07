馬英九轟蔡英文不配談護主權 馬維拉護主權比她多

前總統馬英九今天到桃園替黨籍第四選區立委參選人萬美玲站台，讚許萬「人美心更美」，用心教育積極建設，呼籲支持者力挺進國會；致詞時則頻批蔡政府執政，在教育、經濟、能源與外交政策上都搞得一蹋糊塗，尤其丟掉7個邦交國，還有近來泰國免簽爭議，馬更火力全開砲轟小英「做不到就不要談護主權，因為妳不配」，還跟台下支持者說「馬維拉護主權比她還多，實在很不夠意思」，狂批蔡執政外交失敗是喪權辱國。

五連霸議員、有「桃園賈靜雯」稱號的萬美玲代表國民黨參選第四選區立委，今天在風禾公園旁停車場進行競選總部成立大會，雖然天氣濕冷下雨，仍湧入不少支持者到場力挺，今天包括黨籍副總統候選人張善政、新北市長侯友宜、前桃園縣長朱立倫、前總統馬英九等人都接力到場，祝萬美玲高票當選進國票，也為國民黨與韓國瑜助選衝刺選票。

馬英九致詞先誇萬美玲漂亮有「賈靜雯第二」稱號，但不只人漂亮，做事認真、待人誠懇也很認真服務，「人美心更美」，肯定萬擔任18年議員以來積極認真，但最近卻有假消息說萬「懶惰第一名」，但查證結果質詢次數最多，其實是「勤快第一名」，對方道歉，馬接著說，有名嘴說他爸爸神通廣大，考建中、進台大甚至就讀哈佛不是靠爸爸關說，就是靠僑生加分，感嘆「這輩子不知道爸爸那麼偉大」，直斥此話無聊，名嘴也不更正。

馬英九話鋒一轉狂批蔡執政不力，包括新課綱一塌糊塗、經濟發展亂套，外銷訂單出口都在下滑，今年經濟成長率要「保二」不見得容易，但蔡卻說台商回台投資一百多家、七千億元，經濟部次長答詢老實說台商都用國內錢，國外錢還未看見，此話一出之後「次長就沒出現過了，我很關心他到哪去了」，認為講真話的人得不到讚許，反變鬥爭對象。

馬英九也批評，蔡政府2025年的非核家園政策，照進度推看來不可能完成做得到，並認為未來電費恐將因此飆漲，不會是蔡政府說的增加3成，而是增加到5成，不僅增加百姓民生負擔，工商業電費成長，也可能連帶讓物價上漲，他認為蔡總統能源政策是「政府辦不到、百姓吃不消」，呼籲選民不要投錯人，否則未來電費漲價不要怪人。

馬英九也接著說蔡政府否定一中各表、九二共識，但九二共識是台灣跟大陸達成基本共識，沒有九二共識就沒有互信，他2015年時跟新加坡跟中國領導人習近平見面，希望維持海峽和平，若雙方遵守九二共識都可以見面談任何問題，但現在沒有了，觀光產值下滑，並批評3年半以來，邦交國斷了7個，過去30年來，從未像蔡斷交那麼多。

「蔡英文說要投蔡英文才能護主權，要告訴她這是廢話！」馬說，有人說斷了小國反而可以省錢，但所謂邦交就是對方承認中華民國是主權國，叫我們中華民國，這不就蔡說的維護中華民國主權嗎？但看來沒有維護，台灣丟掉7個邦交國，只剩下15個，是1912年以來邦交國最少之時，批蔡不但不護主權，反而糟蹋主權。