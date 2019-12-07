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藍：外交部聯合警方抹黑立委 要求公布影帶

2019-12-07 12:50聯合報 記者張文馨／台北即時報導

國民黨立委昨天到外交部踢館，事後有影片流出指藍委對外交部基層官員和女警動粗。被指控動粗的國民黨立法院黨團總召曾銘宗和首席副書記長陳宜民今天上午舉行記者會自清，指是對方不表明身分，他們沒有動粗。陳宜民說，請保六總隊公布影片，若是警方自己不表明身分、告知事由，人民本就可以拒絕配合。

陳宜民指出，他昨在現場看到一位不明女性，持手機不停拍攝藍委，他便上前詢問，並要求對方出示證件，但該女拒絕回應。因此猜測這位女性在對在外交部裡面的人通報訊息，由於現場很吵，加上自己動作較大，混亂下不小心拍落該女的帽子，以及手拍該女肩膀請該女離開，這不是動粗。

陳宜民表示，昨晚他在臉書有致歉，當他貼出韓國瑜探望藍委的照片，至今有超過1000則留言攻擊他。

曾銘宗則表示，國民黨團昨天上午8時通知外交部，要拜訪部長吳釗燮；9位立委在10時30分到達時，卻見外交部布署超過500位警力。曾銘宗批評，戒嚴時期尚且不可能如此，簡直是東廠再現。

曾銘宗表示，立委有權監督外交部，外交部對於要來拜會的立委，不僅拒之門外，也未派任何官員及代表接待溝通，立委要進入還受到阻撓，駐衞警粗暴推擠，致造成藍委陳玉珍及林奕華送醫急救。顯示蔡政府的傲慢、囂張，視立法委員如無物，試問哪個民主國家會動用警力粗暴對待立委，如此嚴重踐踏立法權，要對蔡政府提出最強烈的譴責。

曾銘宗表示，當時自己只是要求外交部官員出示證件證明身分，並未粗暴架住其身體，外交部是惡意設計栽贓，轉移焦點。對於全案，曾銘宗批評，民進黨在轉移焦點，護航駐日代表謝長廷、外交部長吳釗燮，要求吳謝兩人下台，蔡總統也要致歉。

國民黨團總召曾銘宗（左）、首席副書記長陳宜民（右）上午召開「外交部新東廠 聯手警...
國民黨團總召曾銘宗（左）、首席副書記長陳宜民（右）上午召開「外交部新東廠 聯手警方抹黑立委」記者會。 記者楊凱竣／攝影
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