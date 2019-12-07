尷尬？蔡才說雞排不能決定民主 館長深夜發萬份祭品文

相關新聞
藍委闖外交部起衝突 警政署長有話說2019-12-07 13:17
韓國瑜批蔡英文執政讓台灣變黑白 2020是生死保衛戰2019-12-07 13:14
陳水扁談美麗島世代 「信介仙」才是「台灣民主之父」2019-12-07 13:12
郭台銘訪美提前過聖誕節 臉書秀與川普會面合照2019-12-07 13:11
遭批財劃卡新北 吳秉叡爆氣： 先跟國民黨北市立委抗議2019-12-07 13:11
馬英九轟蔡英文不配談護主權 馬維拉護主權比她多2019-12-07 13:08
退將羅文山入府見馬 蔡英文：說明中國滲透無所不在2019-12-07 12:36
王立強再爆北京資助韓國瑜 國民黨：王立強是詐騙犯2019-12-07 11:56
藍地方人士：王淺秋突辭引不滿 衝擊韓國瑜選情2019-12-07 11:44
鄭麗君：多元形式 讓台灣了解人權故事2019-12-07 11:15
白色恐怖受害者現身說法 他13歲被抓入獄2019-12-07 11:08
質疑蔡壁如、「學姐」辭職領年終？柯文哲批綠黨變側翼2019-12-07 11:01
婦聯會熄燈 作家：國軍遺孤的家竟成鬥爭祭品讓人唏噓2019-12-06 19:42
影／橘營郭家軍合體造勢開嗆 劉宥彤酸柯粉不應太小氣2019-12-06 17:35
影／網路霸凌處鞭刑？卓榮泰：這不是最好的方法2019-12-06 17:15
選舉倒數敏感時刻 蘇貞昌訪國家人權博物館憶往昔2019-12-06 17:06
郭家軍被民眾黨分手？蔡沁瑜：當面談勿隔空放話2019-12-06 16:42
誰批外交官？國民黨團駁蔡總統昧於事實的卑劣指控2019-12-06 15:54
國民黨：有限資源下盡力支援總統與立委候選人2019-12-06 15:17
赴日查弊案？邱毅：正中企業是蔡英文炒地皮總司令部2019-12-06 14:32
勞長：「最低工資法」僅做文字微調 正等院會審查2019-12-06 13:37
立院三讀 刑法追訴權行刑權時效停止延長為1/32019-12-06 12:41
影／遭外交部駐衛警推擠受傷 國民黨團要求吳釗燮下台2019-12-06 12:30
【即時短評】國民黨還有臉慶祝黨慶?2019-12-06 12:05
拚反併吞逕付二讀 藍營動員不力闖關失敗2019-12-06 10:46
楊蕙如爭議延燒 賴士葆：一張紙報帳120萬？2019-12-06 10:13
南部反空汙大遊行1215上街頭 帶鍋碗瓢盆敲醒決策者2019-12-06 10:03
韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場2019-12-06 09:44
韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現2019-12-05 15:13
民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人2019-12-05 11:18
謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體2019-12-04 20:55
藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見2019-12-04 14:33
在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重2019-12-04 11:54
韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？2019-12-04 10:13
扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖2019-12-03 14:40
高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！2019-12-03 13:10
影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油2019-12-03 11:56
顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回2019-12-03 10:14
熱門文章
2019年台灣又「亂」了！ 首次兩度獲選的台灣代表字2019-12-06 14:15
蔡英文再爆抄韓政策？張善政：乾脆換我們執政不是更好2019-12-06 15:14
陳宜民：便衣女士未表明身份、不說話 何來妨礙公務2019-12-06 23:48
劉宥彤嗆把高虹安還回來 柯文哲：不認為是郭台銘想法2019-12-06 14:48
蔡酸賴不想當你兄弟 韓國瑜嗆：他就想當你副手？2019-12-06 14:39
【重磅快評】是誰？害蔡英文一再抄襲韓國瑜的政見2019-12-06 17:36
配備飛彈發射架的海巡執法艦 安平艦24小時內能戰備2019-12-06 15:16
臉書曾貼楊蕙如照 潘恒旭：不會像民進黨一樣切割楊2019-12-06 17:15
蔡酸韓：賴不想當你兄弟…韓回嗆：賴想當妳副手？2019-12-07 00:42
選情止血…綠基層籲楊蕙如退黨2019-12-07 00:36
卡神、議員、記者一直來要補助？蔡壁如今又改口2019-12-06 16:24
卡神「卡到英」？她指綠營五大切割法「沖拖砲蓋送」2019-12-06 19:00
付費臉書推播「黑韓」新聞？央廣總統大選報導有這8篇2019-12-06 15:51
卡神風波影響 游錫堃阮昭雄掃街民眾說：謝系的2019-12-06 16:31
影／楊蕙如家附近拜票 朱立倫怒：不用拉到她的票！2019-12-06 13:38
影／賴惠員攔貨車控對手賄選 蔡育輝反告強制罪違反選罷法2019-12-06 15:40
陳宜民到外交部抗議跟女警爆衝突 朱立倫：很荒謬2019-12-07 10:17
遭指用國家預算付費推播黑韓新聞 央廣回應了2019-12-06 14:42
楊蕙如案衝擊選情？蘇貞昌：證據到哪裡就辦到哪裡2019-12-06 18:02
宜蘭中央合拍！太平山森鐵「山地路段」規畫建纜車2019-12-06 21:33
藍地方人士：王淺秋突辭引不滿 衝擊韓國瑜選情2019-12-07 11:44
替民眾黨打選戰 「學姐」黃瀞瑩、蔡壁如今雙雙請辭2019-12-06 13:55
首度體驗穿無塵衣服 韓國瑜：像大姑娘進洞房2019-12-06 22:39
宋楚瑜諷韓：把國家交給沒開過飛機的人很危險2019-12-06 21:51
173秒看完 國軍108年度有哪些重大演訓2019-12-06 23:50
韓贏謝龍介請雞排2700份 館長：小英贏請一萬份2019-12-07 12:01
張怡單槍匹馬踢館屏東縣議會 蔣月惠路過相擁送暖2019-12-06 20:41
台灣之「亂」何時休？曾志朗：必須重建社會信任度2019-12-07 02:08
赴日查弊案？邱毅：正中企業是蔡英文炒地皮總司令部2019-12-06 14:32
影／楊蕙如3人團隊狂要錢！連柯P也害怕 今被問頻裝傻2019-12-06 14:07
「我要用就可以用」 游錫堃否認批踢踢帳號與卡神有關2019-12-07 10:14
蔡英文抄襲韓國瑜政策？黃暐瀚：民進黨內建雙標功能2019-12-06 15:38
韓國瑜：綠為連任不擇手段 籲選民投票終結「亂」字2019-12-07 01:50
韓國瑜推限量「台灣向上」競選小物組合 黑畢魯成焦點2019-12-06 15:52
藍委闖外交部爆衝突 陳宜民推警送辦2019-12-07 00:23
藍委外交部抗議送醫 吳敦義批蠻橫粗暴、要求究責道歉2019-12-06 18:24
何庭歡批蔡辦發言人張冠李戴 要求道歉2019-12-06 23:47
影／李佳芬抵華府 籲僑胞快訂機票返台投票2019-12-07 07:43
郭家軍被民眾黨分手？蔡沁瑜：當面談勿隔空放話2019-12-06 16:42
藍營質疑付錢給卡神養網軍 康裕成重申：與網軍無關2019-12-06 15:54
留言