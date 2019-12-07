再撇清與楊蕙如有私交 孫大千：蔡英文到底怕什麼?

卡神楊蕙如因網軍案遭藍綠喊打，爭取連任的民進黨總統候選人蔡英文更二度澄清與楊沒有私交。國民黨立委參選人孫大千在臉書質疑，當蔡一直玩弄邏輯上的文字遊戲，來逃避直球對決，不由得更讓人懷疑，「蔡英文到底在害怕什麼？」

孫大千認為，蔡英文應回答是不是真如行政院前院長賴清德所質疑的，也自有英系網軍？第二，楊蕙如的網軍部隊是不是英系網路工作團隊一部分？楊是不是接受蔡網路核心幕僚直接指揮？楊有沒有在蔡英文歷屆選舉當中扮演角色？

孫大千說，這幾個問題與質疑，和蔡英文與楊蕙如「有沒有交情」、「有沒有交往」一點關係都沒有，為什麼蔡就是不敢坦然面對？