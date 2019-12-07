王立強再爆北京資助韓國瑜 國民黨：王立強是詐騙犯

自稱中國大陸間諜的男子王立強向澳洲投誠，上午再傳王透過美國媒體發出聲明指出，中國大陸向國民黨總統候選人資助142萬美元的人民幣。國民黨經了解後嚴正駁斥，王立強是詐騙犯，希望各界對於詐騙犯的言論散播，應更為謹慎。

國民黨副發言人洪于茜表示，不實言論應受法律規範與制裁，也希望檢調單位針對詐騙犯王立強、網軍卡神楊蕙如，與該二案有關之詳細金流進行徹查。