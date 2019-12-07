藍地方人士：王淺秋突辭引不滿 衝擊韓國瑜選情

國民黨總統候選人韓國瑜喊出民調蓋牌，更讓選情撲朔迷離，但韓陣營內部堅信地方感受的溫度最實在，也對勝選懷抱信心。藍營南部地方人士指出，相較去年，韓流在高雄的確有退燒，現在新聞局長王淺秋閃電宣布去職，更引發藍營反彈，對韓國瑜選情將造成衝擊。

該人士指出，韓國瑜出征，高雄市政要靠市府團隊和國民黨高雄市議會黨團支持，但前一天才剛審完新聞局預算，隔天上午8時，王淺秋就利用新聞局的line群組發布辭職訊息，竟然正副議長或國民黨黨團成員都是看到媒體的即時新聞才知道。

很該人士指出，多國民黨議員認為，市長要選總統，議員在地方幫韓把市政顧好，讓預算通過，韓選總統沒有後顧之憂，但是韓國瑜的市府團隊成員，有人要先離開，卻連招呼都不打一聲，給民眾觀感不好，議員也不願幫忙辯護。

該人士認為，從昨天王淺秋辭職訊息一出，藍營議員全面噤聲就可觀察，這程度上會衝擊韓國瑜選情。