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鄭麗君：多元形式 讓台灣了解人權故事

2019-12-07 11:15聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

文化部長鄭麗君今天出席國家人權博物館舉辦2019世界人權日典禮暨「臺灣歷史有一站...
文化部長鄭麗君今天出席國家人權博物館舉辦2019世界人權日典禮暨「臺灣歷史有一站~美麗島」特展開幕。記者季相儒／攝影
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文化部國家人權博物館於12月10日世界人權日前，舉辦2019世界人權日典禮，並在美麗島事件軍法大審的第一法庭辦理「臺灣歷史有一站~美麗島」美麗島事件40周年特展。文化部長鄭麗君表示，將透過人權館還原當時的歷史，並透過各種多元形式，讓台灣社會了解人權故事。

文化部長鄭麗君頒發文物感謝狀，感謝捐贈者提供白色恐怖史料，包含陳秋菊捐贈泰源事件詹天增遺物口琴，228事件受難者家屬林黎彩捐贈許順立油畫「審判」、「不甘願」、李石樵複製畫「大將軍」，以及宋文博捐贈宋盛淼妻兒素描等文物。

鄭麗君表示，我們走過戒嚴民主化，才有今日的民主，她擔任部長這幾年認識許多受難前輩，投身獻身至人權教育。必須說能夠認識各位受難前輩，是她擔任部長時期最重要的收穫，謝謝他們提醒她，要時時刻刻為下一代奠定民主基石。

「我們要還原歷史，也希望透過歷史共同學習」，鄭麗君說，要透過人權館，來進行人權教育，未來人權館除了軟硬體的修建整建之外，也要適度還原當時歷史，也希望透過各種多元形式，讓台灣社會了解人權故事，也希望善進國際責任，讓世界更了解台灣人權奮鬥的歷程。

鄭麗君說，當世界上仍有許多地區，仍然受到政治壓迫時，必須為人民加油打氣，希望人權館可以為台灣盡一份力量。

副總統陳建仁表示，今年適逢美麗島事件40周年，在香港民主運動此時此刻，也祝福香港可以得到轉全的自由民主與人全，今天有不少當初美麗島事件的見證人、參政人想當年若不是提出解除戒嚴、國會全面改選，修改的沒有當時的努力，今天的台灣絕對不可能，沒有美麗島事件，我們不可能成為美麗的燈塔。

人權美麗島事件鄭麗君陳建仁白色恐怖

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