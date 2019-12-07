白色恐怖受害者現身說法 他13歲被抓入獄

文化部長鄭麗君今天出席國家人權博物館舉辦2019世界人權日典禮暨「臺灣歷史有一站~美麗島」特展開幕頒發感謝狀給文物捐贈者。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

文化部國家人權博物館於世界人權日前夕舉辦「2019世界人權日典禮」，並在美麗島事件軍法大審的第一法庭辦理「臺灣歷史有一站~美麗島」美麗島事件40周年特展。典禮上也邀請四名白色恐怖受害者、受害者家屬現身說法，副總統陳建仁說，沒有當時民主前輩的努力，今天的台灣絕對不可能成為美麗的燈塔。

陳久雄出生在新北市山區的村莊，他印象中的老家，遍植茶樹，充滿茶香。1952年12月28日，為擊破地下黨的基地，大批軍力、警力包圍石碇到汐止的山區。一波接著一波的逮捕行動，居民們嚇得膽戰心驚，村子裡只留下老弱婦孺。陳久雄是最後一批被捕的居民。

陳久雄說，那時他只有13歲，他和其他的村民們先羈押在光明寺，忍受逼供與精神折磨，但是他謹記媽媽的告誡，如果被捕，記得什麼都承認。之後他以感訓之名移送保密局，沒有軍法審判、沒有判決書，他被保密局偵防組組長谷正文選中，充當雜役長達七年多。期間他曾多次寫陳情信給谷正文，希望返回家鄉而未果，直至假藉探望生病父親為由，才逃離保密局，當他返回老家，村落早已了無生氣，茶葉田無人耕種而荒蕪，山林的面貌也全然改變。

另一政治受難者楊田郎表示，他14歲開始送報，可能是與報社副主任起衝突而被密告，1955年4月21日他在家中被帶往警察局，偵訊人員以脅迫與恐嚇之法，欺騙只有17歲的他，如能在18歲前認罪，就可平安回家。他在紙上簽字，卻換來「用文字有利於叛徒之宣傳罪名」罪名，判刑7年，應當是受父母呵護的時期，楊田郎卻在監所由受難者前輩照料。

受難者家屬楊新華是槍決政治受難者黃賢忠的遺腹女。她說，兒時的她常夢到一條長廊，長大後才知道那是她住過的孤兒院走道。因雙親的白色恐怖遭遇，讓她暫時成為了孤兒。她說，母親在世時，彼此懷著這個無法碰觸的傷痛，沒有太多交流、也沒有真正地安慰彼此。他因太晚才認知這些事情，雖然是母親最親的親人，卻沒能真正安慰到母親的心，是她最大的遺憾。

另一受難者家屬蔡宜君表示，她並沒有經歷父親遭難的歷程，父母親總是用在日本留學輕輕帶過，隨著年紀漸長，父母的說法開始出現漏洞，雖然心中有所疑惑，但也不曾想過父親上的是綠島大學，直到考上大學的那年暑假，接觸到一些白色恐怖悲慘的故事，而自己的父親也身在其中，她才知道。

蔡宜君說，她從不認為自己的父親是罪犯，父親依然是父親，依然是她的偶像、她的太陽，父親個性浪漫、樂觀，對人感恩、謙和，雖然一生充滿苦難，卻一直擁有理想、報負。他說，父親近年來常常講述這些經歷，是希望大家明白過去這段歷史的真相，珍惜並感謝自由民主的生活，他會一直將故事訴說下去，直到眼睛閉上的那一天。