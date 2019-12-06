卡神風暴後首度露面 謝長廷今出席台日締結典禮

台灣唯一保存的台鐵彰化扇形車庫，今與日本九州僅存唯一的扇形機關車庫「豐後森機關庫」締結姊妹，這也是台鐵局首次與外國機關車庫締結姊妹關係，典禮在日本九州舉行。身陷「卡神楊蕙如」網軍風暴的駐日代表處大使謝長廷，今天也出席締結典禮。

去年日本關西機場事件，導致大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺身亡，經北檢調查，楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，日前已遭台北地檢署依侮辱公署罪起訴。由於楊蕙如被視為謝系人馬，謝長廷在事發後僅在臉書發文，稱本人事前不知道，跟事件毫無關係，她與楊兩人就是一般朋友。謝長廷此般言論，也遭外界解讀為切割楊蕙如。

由於謝長廷原訂4日舉行每月例行與台媒駐日特派茶敘，代表處卻在茶敘前幾個小時臨時喊卡取消。今天的姊妹車庫締結典禮，是謝在事件發生以來，首度公開露面。

台鐵表示，位於日本大分縣玖珠町的豐後森機關庫，與台鐵局彰化扇形車庫一樣都曾肩負著路線往來中繼補給站的使命，也是日本九州地區僅存唯一的扇形機關車庫，雖隨著蒸汽機車的停駛，機關庫逐漸閒置，在地方居民極力爭取下，2012年被列入國家有形文化財，2017年被稱為日本遺產構成文化財，並成立豐後森機關庫公園，希望藉由此次締結，除借鏡日本，也帶動台日旅客互訪的鐵道觀光熱潮。