婦聯會熄燈 作家：國軍遺孤的家竟成鬥爭祭品讓人唏噓

婦聯會若未在7日前轉型為政黨，內政部將召開政黨審議會，將函請婦聯會限期補正，預估期限應在一個月內，若未補正，將依法廢止立案，財產將進行清算。自由作家洛杉基今天在臉書發文，提到婦聯會即將熄燈，感到不勝唏噓。

他說，救國團與婦聯會，都是陪伴我們幾代人長大的愛心機構。在那個貧困的年代，救國團提供廉價、健康的暑期活動；婦聯會則給為國捐軀將士的遺孤們一個溫暖的家。

可悲的是，因為他們都是國民黨初到台灣時所創設的機構，民進黨視如寇讎；即令許多民進黨大老，年輕時都接受過這兩個機構所提供的好處，甚至在這地方找到自己的另一半，但是為了完成對國民黨的追殺，這兩個為多數民眾稱道的機構，成了民進黨灑雞血的祭品。

再過幾天，就在聖誕節前，婦聯會即將「被消失」，一如各地容納國軍眷屬、培養第二代第三代子弟的眷村，隨著民進黨茁壯而消失。眷村所培養的第二代第三代子弟兵，多數踏著他們父輩的足跡，也從軍報國，成為三軍的骨幹。

婦聯會所創立的「華興育幼院」不知照顧了多少孤兒、培育了多少人才，成為社會中堅，但是這樣一個與世無爭的愛心機構，依然被隸屬東廠的「不當黨產會」連根剷除，完全不理會千萬從華興育幼院長大的糾結心情。