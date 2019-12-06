郭家軍被民眾黨分手？蔡沁瑜：當面談勿隔空放話

外傳郭陣營近期因某些政策方向有所不同，與民眾黨的合作關係生變，未來雙方將順其自然，甚至不排除就此漸行漸遠。對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭台銘的主張仍是希望未來國會在藍、綠之外，出現制衡力量，而不是一大黨、兩大黨、或是三黨不過半，雙方既然要合作，就不需要透過媒體隔空傳話。

今天親民黨與郭家軍立委候選人同台公布6大政見。蔡沁瑜會後受訪時表示，郭家軍在民眾黨還是有高虹安，且郭台銘一直以來的目標，就是整合第三勢力，在這次國會希望能衝出一片天，因此策略上最主要就是要把第三勢力的餅做大。蔡說，既然是合作，就是要長長久久，若有任何傳聞，希望不要破壞彼此之間合作的感情，「原則上我們還是希望，如果第三勢力能團結起來，在國會有中道的力量，相信6大政見在立院是可以推動的」。

媒體詢問，永齡基金會執行長劉宥彤在臉書上稱把高虹安要回來，是否郭柯之間真的有裂痕？劉宥彤指出，民眾黨主打柔性政黨，包容力應該很大；因此柔性政黨的合作還要更開放一些；她還原當時情況指出，當時只是在跟網友鬥嘴，才會說出「如果這麼不滿意，高虹安回來好了」。她強調，這是微不足道的小事，不要見縫插針，也不必刻意放大解讀。