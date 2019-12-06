誰批外交官？國民黨團駁蔡總統昧於事實的卑劣指控

針對楊蕙如去年發動網軍詆毀前駐日大阪辦事處，導致前處長蘇啟誠輕生明志，蔡英文總統今天表示，「當時是國民黨立委與名嘴先批評外交官」。立院國民黨團發布新聞稿駁斥蔡英文身為國家元首，不思自我檢討「網軍之亂」也就算了，竟口無遮攔栽贓在野黨，企圖轉移身陷風暴的焦點，著實有失高度，令人痛心與不齒。

國民黨團表示，去年九月燕子颱風造成關西機場關閉，台灣旅客身陷困境待援，未見駐日代表謝長廷積極作為，國民黨團立委因此於九月七日召開「台客困日求援手 謝長廷只會噴口水」記者會，質疑駐日代表謝長廷當下未善盡指揮與應變職責，卻仍忙於噴政治口水，不斷批評國內時政、「檢討」在野黨主席。

國民黨團表示，當時指責的是謝長廷個人一再逾越大使角色，疏於海外急難救助事務，隻字未批評包括大阪處的其他外交人員，蔡總統昧於事實的卑劣指控與栽贓，顯然是刻意模糊焦點。

國民黨團表示，楊蕙如已是蔡政府執政下司法單位認證的綠網軍首腦，蘇啟誠事件是利用網軍惡意帶風向，幫「派系掌門」謝長廷轉移焦點，將壓力全部導向大阪辦事處，導致蘇啟誠處長自戕以明志。

國民黨團批評，人命關天，蔡總統當務之急應該是表達徹底調查、防制「網路殺人」的決心，以雪蘇啟誠處長沉冤，並對外交部長吳釗燮與駐日代表謝長廷有所處置，負起政治責任，而非為了選舉考量不斷切割、不斷卸責，甚至變本加厲抹黑在野黨。國民黨團要求吳釗燮、謝長廷應向蘇啟誠家屬及全國人民道歉，並立即辭職下台以示負責。