付費臉書推播「黑韓」新聞？央廣總統大選報導有這8篇

國民黨總統候選人韓國瑜競選總部今質疑，文化部所屬中央廣播電台用人民納稅錢下臉書廣告推播黑韓新聞，多位高層也與民進黨內游系、謝系有關係，其心可議。央廣也隨即發聲明強調，總統大選專題共推出8篇，分別談論民進黨、國民黨、親民黨三組總統候選人，8篇皆有投放臉書廣告，最後僅3篇通過臉書審核機制，央廣強調秉持新聞專業、平衡報導，盼外界持平檢視。

央廣說，為擴大閱聽層面，上述8篇專題報導皆有投放FB廣告，經FB審核機制，其中有3篇核准投放，央廣共支付美金39.51元，折合台幣1185元。據韓陣營說法，經臉書推播的3篇包括「國政配亮好牌？學者：加分但有限」、「抗韓！蔡陣營網路攻勢保溫青年優勢」、「學生看韓國瑜青年政見 彩蛋還是空包彈？」

中央廣播電台「聚焦2020」系列專題如下：

(11/8)抗韓！蔡陣營網路攻勢保溫青年優勢

(11/8)聚焦2020／學生看韓國瑜青年政見 彩蛋還是空包彈？

(11/11)聚焦2020／「終局之戰」挑戰藍綠 宋參選傷了誰？

(11/11)聚焦2020／「國政配」亮好牌？ 學者：加分但有限

(11/17)聚焦2020／英德配終登場 學者：選情大加分選後有隱憂

(11/22)聚焦2020／宋余配相輔相成攻行銷 盼拉抬親民黨選情

(11/22)聚焦2020／國政配陷發言爭議 互補搭檔能力挽狂瀾？

(11/22)聚焦2020／擺脫九合一敗選陰霾 「英德」老搭檔須展新意