親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
泰簽新制惹爭議
政治
軍事
綜合

蔡英文再爆抄韓政策？張善政：乾脆換我們執政不是更好

報應決殺令？印度獸醫強暴案4嫌「遭警擊斃」

付費臉書推播「黑韓」新聞？央廣總統大選報導有這8篇

2019-12-06 15:51聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選總部今質疑，文化部所屬中央廣播電台用人民納稅錢下臉書廣告推播黑韓新聞，多位高層也與民進黨內游系、謝系有關係，其心可議。央廣也隨即發聲明強調，總統大選專題共推出8篇，分別談論民進黨、國民黨、親民黨三組總統候選人，8篇皆有投放臉書廣告，最後僅3篇通過臉書審核機制，央廣強調秉持新聞專業、平衡報導，盼外界持平檢視。

央廣說，為擴大閱聽層面，上述8篇專題報導皆有投放FB廣告，經FB審核機制，其中有3篇核准投放，央廣共支付美金39.51元，折合台幣1185元。據韓陣營說法，經臉書推播的3篇包括「國政配亮好牌？學者：加分但有限」、「抗韓！蔡陣營網路攻勢保溫青年優勢」、「學生看韓國瑜青年政見 彩蛋還是空包彈？」

中央廣播電台「聚焦2020」系列專題如下：

(11/8)抗韓！蔡陣營網路攻勢保溫青年優勢

(11/8)聚焦2020／學生看韓國瑜青年政見 彩蛋還是空包彈？

(11/11)聚焦2020／「終局之戰」挑戰藍綠 宋參選傷了誰？

(11/11)聚焦2020／「國政配」亮好牌？ 學者：加分但有限

(11/17)聚焦2020／英德配終登場 學者：選情大加分選後有隱憂

(11/22)聚焦2020／宋余配相輔相成攻行銷 盼拉抬親民黨選情

(11/22)聚焦2020／國政配陷發言爭議 互補搭檔能力挽狂瀾？

(11/22)聚焦2020／擺脫九合一敗選陰霾 「英德」老搭檔須展新意

2020選舉

延伸閱讀

蔡英文抄襲韓國瑜政策？黃暐瀚：民進黨內建雙標...

蔡英文再爆抄韓政策?張善政：乾脆換我們執政不...

韓國瑜：央廣用國家預算黑韓明顯違法

蔡酸賴不想當你兄弟 韓國瑜嗆：他就想當你副手...

相關新聞

王淺秋辭職議會震撼 藍怒批不尊重黨團 綠罵荒腔走板

2019-12-06 11:57

遭指用國家預算付費推播黑韓新聞 央廣回應了

2019-12-06 14:42

韓國瑜推限量「台灣向上」競選小物組合 黑畢魯成焦點

2019-12-06 15:52

蔡英文抄襲韓國瑜政策？黃暐瀚：民進黨內建雙標功能

2019-12-06 15:38

央廣遭質疑用政府資源黑韓 文化部：尊重央廣新聞自由

2019-12-06 15:27

蔡英文再爆抄韓政策?張善政：乾脆換我們執政不是更好

2019-12-06 15:14

韓國瑜：央廣用國家預算黑韓明顯違法

2019-12-06 15:13

蔡英文競總：總統個人臉書粉專未使用公務預算投放廣告

2019-12-06 14:40

蔡酸賴不想當你兄弟 韓國瑜嗆：他就想當你副手？

2019-12-06 14:39

華爾街日報專訪／韓國瑜：我沒親中 是對手抹紅

2019-12-06 14:25

「控管資源的戰爭」韓營證實：黨中央一毛錢都沒給

2019-12-06 14:22

蔡政府推非核家園 國民黨批：用癌發電

2019-12-06 14:18

王淺秋請辭 黃捷酸韓國瑜團隊「全員逃走中」

2019-12-06 14:17

拿政府資源打韓？ 韓競總：央廣推播黑韓新聞

2019-12-06 14:15

火線評論2020／非典打法亂選局 韓國瑜出奇致勝？

2019-12-06 14:15

冷眼集 ／吳主席 這黨慶壽桃怎麼吞？

2019-12-06 14:14

吳敦義黨慶發願：重返執政

2019-12-06 14:13

國民黨慶盼拿三個一 吳敦義幫韓國瑜承諾當選推四支柱

2019-12-06 13:57

轉任韓發言人挨酸落跑 王淺秋：盼高雄市議員知福惜福

2019-12-06 13:57

超級星期天 柯文哲、宋楚瑜8日同赴美濃爭取選票

2019-12-06 13:30

請辭遭藍綠同批 王淺秋：長官要求先保密、不知年終獎金

2019-12-06 13:10

總統大選辯論僅剩蔡英文未簽 羅智強批：卡神上身

2019-12-06 13:09

王淺秋辭新聞局長 黃捷批高市府團隊「全員逃走中」

2019-12-06 13:07

拿政府資源打擊韓國瑜？韓競總：央廣付費推播黑韓新聞

2019-12-06 13:00

旗津拜票再打中共牌 蔡英文籲：請選民再給我4年

2019-12-06 12:56

一塊錢都沒給 國民黨遭批沒補助總統立委選舉

2019-12-06 12:39

影／接韓國瑜台中總部主委？盧秀燕聽到問題轉身就走

2019-12-06 12:21

韓國瑜台中競總成立邀請函洩密？盧秀燕將接主委

2019-12-06 12:02

于美人：宋楚瑜非常欣賞 親民黨已經將郭台銘政見納入

2019-12-06 11:53

韓國瑜受華爾街日報專訪 「香港證明中國無法操縱選舉」

2019-12-06 11:38

蔡政府力推非核家園 國民黨：用癌發電

2019-12-06 11:28

韓國瑜憑什麼選總統？朱立倫：執政黨做得這麼爛

2019-12-06 11:26

證實王淺秋2星期前提辭職 葉匡時：沒聽說還有誰要異動

2019-12-06 10:58

大選辯論又先約三立 蔡英文陣營：一定參加不會怯戰

2019-12-06 09:55

韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

2019-12-06 09:44

韓國瑜競辦整軍 王淺秋任總發言人、潘恒旭接創意總監

2019-12-06 09:11

韓國瑜小內閣新聞局長王淺秋請辭 轉任競辦總發言人

2019-12-06 08:52

美媒專訪韓國瑜：不滿被抹紅 盼撕下親中標籤

2019-12-06 08:21

韓國瑜岳家砂石風波 公文是同意函打臉黃國昌？

2019-12-06 07:50
看更多

熱門文章

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

2019-12-05 18:26

韓國瑜小內閣新聞局長王淺秋請辭 轉任競辦總發言人

2019-12-06 08:52

王淺秋辭職議會震撼 藍怒批不尊重黨團 綠罵荒腔走板

2019-12-06 11:57

韓國瑜岳家砂石風波 公文是同意函打臉黃國昌？

2019-12-06 07:50

蔡英文說不認得楊蕙如？ 但網路上凡走過必留下痕跡

2019-12-05 22:41

遭爆給卡神百萬 康裕成：扭曲事實、要逼我以死明志嗎

2019-12-05 23:50

蔡英文說不認識卡神 卓榮泰：認不認識主觀感覺很重要

2019-12-06 11:03

被問落跑市長現場爆笑聲 韓國瑜：可以大方笑

2019-12-05 22:47

【重磅快評】楊蕙如被綠營亂切一通 館長就別太入戲了

2019-12-05 16:24

蔡總統不識楊蕙如？有合影有互動

2019-12-06 00:21

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

2019-12-05 19:59

楊蕙如事件影響？未來事件交易所：蔡、韓差距拉近$1

2019-12-06 12:20

拚選戰為何拍美照？馬英九冷笑話 引爆2女大戰

2019-12-06 08:00

影／切割楊蕙如？蔡英文：沒有就是沒有 我不認得她

2019-12-05 18:05

網軍案 張善政：楊蕙如就是蔡英文的網軍

2019-12-05 16:09

韓國瑜競辦整軍 王淺秋任總發言人、潘恒旭接創意總監

2019-12-06 09:11

孫大千：民進黨把楊蕙如當「棄子」 有沒有這麼現實

2019-12-06 12:15

蔡英文切割楊蕙如 藍委：曾找楊選立委 別騙鬼了

2019-12-06 10:06

【即時短評】綠撇楊蕙如 是忘了還是怕想起？

2019-12-05 22:24

蔡壁如：卡神、議員、記者 向柯要補助

2019-12-06 00:40

【即時短評】切割楊蕙如露破綻 綠營送槍送砲難停損

2019-12-06 10:53

3女人害柯自斷手腳？柯文哲：蔡壁如離職管不到很麻煩

2019-12-06 11:44

美媒專訪韓國瑜：不滿被抹紅 盼撕下親中標籤

2019-12-06 08:21

公視辯論委託書 僅剩蔡英文總統未簽名

2019-12-05 20:59

楊蕙如爭議延燒 賴士葆：一張紙報帳120萬？

2019-12-06 10:13

網軍風暴燒向高屏 藍營質疑康裕成、潘孟安

2019-12-06 00:30

韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

2019-12-06 09:44

楊蕙如開價高被韓營回絕 卓榮泰：是否用價錢低的網軍

2019-12-05 18:43

質疑民進黨大咖和楊蕙如熟悉 潘恒旭臉書「不斷更新」

2019-12-05 22:42

卡神？陳其邁助理打臉潘恒旭：我是被你暗示的當事人

2019-12-06 00:09

楊蕙如事件 藍營：謝長廷傲慢、柯文哲蔡壁如出來面對

2019-12-05 17:11

卡神養網軍曝光都因「柯黑」 柯文哲：善心人士快認養

2019-12-05 16:00

看問題／泰簽不對等 選擇隱忍？我政府應力爭

2019-12-06 00:15

韓國瑜回應同婚：有情人終成眷屬但家庭價值不能棄

2019-12-05 23:23

一塊錢都沒給 國民黨遭批沒補助總統立委選舉

2019-12-06 12:39

請辭遭藍綠同批 王淺秋：長官要求先保密、不知年終獎金

2019-12-06 13:10

北市「三姝之戰」白熱化 阿扁周日合體李婉鈺

2019-12-05 16:12

憲兵跟拍時力候選人 徐永明：憲指部是民進黨政府之恥

2019-12-05 21:34

大選辯論又先約三立 蔡英文陣營：一定參加不會怯戰

2019-12-06 09:55

談楊蕙如 蔡英文：沒有私人的交情 沒有交往的事實

2019-12-06 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top