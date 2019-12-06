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被指曾幫楊蕙如爭取補助 管碧玲批羅智強惡意連結

2019-12-06 15:49聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

檢調偵辦前駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生案，查出「卡神」楊蕙如動員網軍製造風向，將楊依侮辱公署等罪起訴。對於台北市議員羅智強指民進黨立委管碧玲曾協助楊蕙如爭取中油180萬元補助舉辦WTA網球賽事，管碧玲今天回應，羅智強是惡意連結。

管碧玲說，世界第一等級的世界女網公開賽要來台灣，還可以掛名「台灣公開賽」，連台北市長柯文哲都補助、出席記者會、拍影片幫忙宣傳，還搶著第二年在台北辦。「這種事，我幫忙爭取中油補助，被羅智強罵替卡神圍事，惡意連結說這個叫做養卡神。結果，羅智強的國民黨青年軍，也鎖定卡神，要邀請她入列。」

管碧玲舉例說，前台北市長郝龍斌市府健康卡，也是卡神當代言人；周錫瑋也光顧過卡神；潘恆旭的節目，邀請卡神當評審，親暱地姐來姐去，「我默默地當沙包，心想惡意的操作一定很瘋狂，講也沒有用，我再度匍匐前進，忍著當沙包，現在越來越清楚了吧！套藍營抹黑的邏輯來說：原來，藍營也這麼多人都養卡神過。」

管碧玲說，楊蕙如這件事情不斷被惡意連結，政治操作，不斷傷及無辜。但是無論如何操作，都不能也不要迴避焦點。關西機場事件 ，除了帶風向的中國網軍，第一時間在立法院、在媒體攻擊外交人員， 攻擊大阪辦事處 ，就是國民黨立委， 就是極少數的特定名嘴。這一點，無論是司法機關或是國際媒體的調查，都很清楚，不要轉移。

管碧玲也說，「如果楊蕙如真的指揮發那樣的文，我的譴責與痛心無分軒輊，她已經被起訴，我們支持、尊重司法辦理。所有無限上綱的選舉操作要適可而止。」

網軍楊蕙如網路霸凌

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