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影／陳歐珀：修法讓退休農民未來能月領1萬8

2019-12-06 15:48聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

民進黨立委參選人陳歐珀今天與民進黨全國不分區立委提名人、礁溪鄉農會總幹事李淑芬說明農業政見。

陳歐珀指出，各行各業都有穩定的退休制度，但當前的「農民健康保險」並無老年給付的設計，具有農保身分也不能參加國保，蔡英文總統體認到農民辛勤一生不能老來無所依恃，責成農委規畫退休制度，由原本的「老農津貼」加上「農民年金」，保障農民老年生活。

陳歐珀表示，未來農民年金制度將會比照國保年金保險B式，設計「農民年金保險」，讓農民可以自由選擇是否投保，將來農民65歲以後，農保年資滿15年，就可以請領老農津貼和農民年金的老年給付。

他指出，相關配套的修法工作只需修改農民健康保險條例，增訂農民年金保險章節相關條文即可實現，未來退休農民每個月將可領到1萬8千元，足以保障基本生活。

陳歐珀承諾，只要蔡英文與他連任，民進黨國會過半，農民年金修法一定會成功，必定給農民一個有保障的退休生活。

李淑芬表示，蔡英文政府關心農民與農業發展，她的農業政績包含擴大青農補助、農民獎助學金調高3成、大、小型農業機具補助6萬3千台、執行稻作直接給付與公糧保價收購雙軌並行、老農慰問金、完備農保制度並已有20萬人投保等多項具體政策成果，這些都是實實在在照顧農民的重要改革措施。

她指出，蔡英文政府還積極投入農產品外銷，根據農委會統計，去年108年農產品外銷金額已達到54.7億美元，創下近20年來新高，蔡政府對於農業整體規畫與農業發展有具體的成果，農民都看得到，蔡政府值得農民支持。

陳歐珀並表示，立法院已通過「有機農業促進法」，今年6月開始實施，針對七千多公頃有機農地，輔導管理並重，鼓勵設置有機農業促進區，也優先認購在地有機食材，推動國際雙發認證，這項工作目前已與日本簽定有機雙邊認證，將透過這項立法，保障消費者吃得健康，也保護生產者的權益，讓國人的健康獲得更大的保障。

民進黨立委參選人陳歐珀今天與民進黨全國不分區立委提名人、礁溪鄉農會總幹事李淑芬說...
民進黨立委參選人陳歐珀今天與民進黨全國不分區立委提名人、礁溪鄉農會總幹事李淑芬說明農業政見。記者羅建旺／攝影
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民進黨立委參選人陳歐珀今天與民進黨全國不分區立委提名人、礁溪鄉農會總幹事李淑芬說...
民進黨立委參選人陳歐珀今天與民進黨全國不分區立委提名人、礁溪鄉農會總幹事李淑芬說明農業政見。記者羅建旺／攝影
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