賴惠員攔貨車控對手賄選 蔡育輝反告強制罪違反選罷法

台南第一選區民進黨立委參選人賴惠員今天中午在東山區中正里廣安宮前，攔下一輛小貨車滿載印有「蔡育輝」的塑膠便當盒，指控意圖賄選；蔡育輝指是文宣品，他的公司自己生產成本才15元，反控賴涉及刑法強制罪及選罷法，意圖使人不當選。白河警分局蒐證及製作雙方筆錄，將全案報請檢察官偵辦。

賴惠員表示，今天早上11點多在台南市東山區跑行程，親眼直擊由東山老人福利協進會掛名舉辦的活動場外，竟有一台卡車光天化日載滿印有國民黨立委參選人蔡育輝名字的高級便當餐盒，她見狀立刻請助理錄影蒐證，並立刻報警請檢調單位到場協同處理。

賴惠員説「人家是嫁妝一牛車，我的競爭對手是賄選一卡車」，此便當盒的成本已明顯違反選罷法規定金額，並查出此便當餐盒後印有「登榮塑膠」乃為蔡育輝父親蔡登瀛設立的塑膠公司，蔡育輝本人及其妻陳彥如還有兒子蔡傑都掛名董事，大選將至呼籲檢調單位必須迅速查辦，以端正選舉風氣！

蔡育輝東山區秘書高原里長羅獻龍表示，這是明天政見發表會要發放的文宣品，提前載來老人會暫放，賴惠員一群人圍過來說不許離開，他就留下小貨車跑去躲雨。

蔡育輝也立刻趕到東山派出所，他表示，塑膠便當盒是公司生產，有算過成本只有15元，沒有超過30元，賴惠員對這個產業不了解，才會認為很貴重，總共生產1、2萬個，做為網友打卡贈品及在大型政見發表會發放。