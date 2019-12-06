赴日查弊案？邱毅：正中企業是蔡英文炒地皮總司令部

新黨不分區立委候選人邱毅政壇復出時就說要打總統蔡英文的弊案，繼上月去了一趟英國之後，今天下午又要啓程去東京，他透露要去查蔡英文家族企業核心正中企業，也是她炒地皮牟利的總司令部。

邱毅指出，美國專研台灣問題學者祁凱立説「蔡英文目前雖領先韓國瑜，但有三個變數可能造成選情逆轉，蔡英文最後成為輸家！」這三個變數是：股市崩盤或經濟大危機、民進黨或蔡英文的大弊案、美國明示或暗示放棄台灣。

邱毅分析，這三個變數中，第一和第三均無可能，重點在第二項。前些時候，蔡英文的選戰操盤手密赴北京，所談到深以為憂的也是第二項，而他們最關注的焦點就是他。這也是綠營花大力下大資源，硬把他逼出國民黨不分區安全名單的真正原因。也是他們買通各路網軍攻擊，甚至不惜下重金結合假統或投機統分子騷擾，關鍵內情就是打擊他、跘住他，讓他使不出力，甚至因心煩氣躁而出錯。

邱毅說，不過，這些滋擾越多，代表蔡英文和民進黨越怕，也代表其涉弊程度越深越大，也更證實他的方向是正確的，今天下午他啓程去東京，蔡英文家族企業核心是正中企業，也是她炒地皮的總司令部，正中企業與日本的關係千絲萬縷，從蔡潔生、蔡瀛南到蔡英文，他會慢慢地將秘密開啓！

不少支持邱毅的網友紛紛為他加油，好期待好戲上場，正中企業是很神秘的公司，民進黨的噩夢來了，也有人提醒邱毅要一切小心，可别大意，因為邱是在動人家的奶酪，須注意安全。