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【重磅快評】和卡神沒交情？來聽聽蔡英文的老闆口吻

2019-12-06 14:01聯合報 主筆室

蔡英文說她「不認得楊蕙如」，可惜她不是皮諾丘(Pinocchio)，我們無法看到她的鼻子是不是因此長長了一寸。楊蕙如在民進黨內屬於暗黑界的特工，平常是潛水在網路的深處，要冒出水來見情報頭子，本就是罕見的情況。這也是蔡英文所以心一橫，要抵賴到底的本錢。

連楊蕙如的直屬上司，亦即四處都可以找到的兩人同台演出畫面的謝長廷，都撇清說跟她只是平常的朋友了，隔了一層的蔡英文豈會承認認識這個人呢！

可是楊蕙如並不是那種小螺絲釘，她畢竟是北檢認定的網軍「首領」，自然也不是只待在黑夜，楊蕙如曾多次試圖改變她的網路身分，成為檯面上的大咖，譬如，謝長廷選輸了總統，民進黨一片哀淒時，拱蔡英文選黨主席的力量，就有一個人是謝長廷的網路執行長楊蕙如。

當時，包括詩人李敏勇、林濁水、前總統府參議曾昭明、作家林世煜、以及「卡神」楊蕙如和多位學界人士，舉行了一場記者會，發表一封「給蔡英文的公開信」，力拱蔡英文帶領民進黨改革、走出新局。

大家都聽過袁世凱的籌安會，籌安會的作用就是召喚社會為袁的皇帝夢鋪路，而它的背後就是袁世凱，難道當年那封公開信，背後不是蔡英文自己嗎？當時的報導就說了，「熟悉蔡英文的人士說，以蔡英文的個性，若是她不願意，第一時間就會出來否認，而且黨內的人也知道，若是沒有蔡英文的點頭同意，冒然站出來開記者會，效果反而會適得其反，包括柯建銘等人，以及中午出面發表公開信的人，都是在為蔡英文暖身。」

楊蕙如作為一個拱蔡當黨的領導的人士，蔡英文硬說她不認識，有幾個人相信？蔡當了黨主席幾年後，楊蕙如終於等到機會，出來角逐新北市立委初選，作為黨主席，作為一向標榜厚待、培養年輕人的領導者，蔡英文又怎可能獨獨跟這位潛在的未來國會議員如此生疏？更重要的是，當她跟蘇貞昌角逐總統初選，楊蕙如在噗浪裡公布蔡英文已然領先蘇貞昌的民調，蔡英文至少要對她印象深刻吧！

由於網路上冒出了當年冰桶募款挑戰，作為被楊蕙如點名的對象，蔡英文曾回應將以捐款方式給漸凍人支持的互動記錄，以及在一次遊行後蔡英文抱起了楊蕙如的狗合影的照片，蔡英文今天再度受訪，口吻已經在微調，她說：「對於楊蕙如，我確實沒有私人的交情，也沒有交往的事實」，說她在臉書上跟很多人都有互動，不需要做過度的想像，而合影的事情，也同樣以遊行中跟很多群眾都有互動，想要打發過去。

蔡英文此處已經不再說「不認得她（楊蕙如）」了，而是跟楊蕙如「沒有私人交情，沒有交往的事實」，隱藏的意思是，「我認識她」，但沒有私人交情，也沒有往來。從昨天下午的「不認得」，到今天早上的「沒有私人交情」，變化未免太大。

不妨從時間序上推敲一下，從2008年拱蔡到2011年洩露民調，蔡英文對楊蕙如應該再熟悉不過了吧！2008年剛拱完蔡的楊蕙如，同一年蔡當了黨主席後，就抱起了她的白狗，這時蔡還「不認得」楊蕙如嗎？同理，楊蕙如2011年洩露了民調，2014年當她指名蔡英文接受冰桶挑戰，蔡英文回應時，可能不知道指名她的楊蕙如是誰嗎？

「沒有私人交情，也沒有往來」看似頗為生份，但這樣的描述像不像老闆談起跟員工關係的口吻？張善政說：「楊蕙如就是蔡英文的網軍」雖然沒有證據，但網軍跟下指令的老闆之間，的確不必有私人交情，也不必有任何往來，只要薪水不會拖欠，如期發餉就行，不是嗎？

蔡英文總統受訪時表示，對於最近引起熱議的「卡神」楊蕙如事件，她強調她和楊蕙如確實...
蔡英文總統受訪時表示，對於最近引起熱議的「卡神」楊蕙如事件，她強調她和楊蕙如確實沒有私人交情與交往的事實。記者劉學聖／攝影
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