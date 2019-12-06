影／楊蕙如家附近拜票 朱立倫怒：不用拉到她的票！

卡神楊蕙如網軍案在政壇延燒，今(6日)早新北市前市長朱立倫陪國民黨立委參選人費鴻泰在忠孝東路五段路口拜票時，地點剛好距離楊蕙如家很近，朱立倫表示，不用拉到她的票，但希望她把闇黑力量到底做了多少傷害台灣民主的事，能誠實告訴大家。朱立倫強調，上周綠營瞬間就把王立強共諜事件貼到國民黨身上，抹黑國民黨，這禮拜則是快速和「卡神」切割。朱立倫說，他覺得要把闇黑力量都消除掉。

朱立倫也回嗆民進黨主席卓榮泰「憑國民黨的候選人是韓國瑜，民進黨就應該連任」的言論，朱說任何人憑著對中華民國的熱愛，加上現在的民進黨就這麼爛，大家都可以讓它下台。 新北市前市長朱立倫上午與國民黨立委參選人費鴻泰一起在忠孝東路五段、松山路口拜票。記者王彥鈞／攝影 分享 facebook