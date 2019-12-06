立院三讀 刑法追訴權行刑權時效停止延長為1/3

立法院院會今天三讀通過《刑法》第83條及第85條條文修正案，將追訴權時效停止及行刑權時效停止的規範，從現行的四分之一期間修正為三分之一，延長整體追訴權及行刑權時效，增加被告者逃避通緝的成本。

有鑒於過去常有未經羈押之刑事被告，為規避刑事訴訟程序，不到庭、棄保逃匿、違反相關羈押替代措施，或經法院有罪判決確定之被告，於刑之執行前潛逃出境，待刑事追訴權或行刑權時效消滅後，再逍遙返台重新生活。

為避免時效停止制度變相淪為犯罪者的保護傘，兼顧防止國家刑罰權行使怠惰或無期限的恣意發動，這次修法將追訴權時效停止及行刑權時效停止的範圍，將原四分之一期間修正為三分之一。避免被告心存僥倖，並維護國家刑罰權的實現。

舉例來說，若觸犯最重本刑3年以上、未滿10年之罪者，追訴權時效原本為20年，若被告通緝，再加四分之一變為25年，不過，追訴權法律修正以後，犯罪者要遲至26.7年才能逃過法律的制裁。