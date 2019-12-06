影／遭外交部駐衛警推擠受傷 國民黨團要求吳釗燮下台

對卡神楊蕙如事件國民黨立委上午赴外交部抗議卻遭駐衛警擋在門外，雙方一度發生推擠導致有藍委受傷，目前已轉往台大急診室，國民黨立法院黨團上午由總召曾銘宗舉行記者會要求外交部長吳釗燮下台負責並出來面對。 針對卡神楊蕙如事件國民黨立委上午赴外交部抗議卻遭警察擋在門外，一度發生推擠導致有藍委受傷，國民黨立法院黨團上午由總召曾銘宗（右）舉行記者會要求外交部長吳釗燮下台負責。記者葉信菉／攝影 分享 facebook