親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
泰簽新制惹爭議
政治
軍事
綜合

沒補助？韓國瑜陣營證實：未從黨部拿到任何一毛錢

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

【即時短評】國民黨還有臉慶祝黨慶?

2019-12-06 12:05聯合報 本報記者程平

今年是國民黨建黨125年，國民黨從半個月前就開始慶祝，到今天吳敦義還去台北市黨部切蛋糕，但國民黨把原本2020大選的一盤好棋，弄成死棋，國民黨還有臉慶祝黨慶?

在去年1124大選後國民黨露出重返執政的曙光，沒想到在北京送槍給蔡英文撿後，劇情急轉直下，一場被吳敦義操弄的總統初選，切開了國民黨無法縫合的裂痕；非典的韓國瑜，發言及過去的一言一行都讓選民質疑；加上沒人理解的不分區提名，一步步的往敗選的方向前進。

國民黨會呈現一盤散沙，關鍵在於缺乏一個足以發號司令的操盤手。過去在馬英九時代，背後有金溥聰，雖然行事風格帶有爭議，因此有「金小刀」的封號，但也因為選戰操盤快狠準，就不會發生黨中央、黨團、韓競總、及藍營諸侯各自為陣的問題。

至於非典的韓國瑜，不但言行非典，用人更是非典。內定的競總主委朱立倫遲遲沒上任，就算吳敦義派了曾永權進駐韓辦，但不給實際奧援，曾也無法獲得韓信任，韓信任的核心幕僚卻都缺乏大選操盤經驗，總統一局玩不過蔡英文，更沒有辦法結合藍委形成交互火網，讓選戰越打越吃力。

不想被拖下水的藍委，只好各自求生存，加上不分區大幅換血，沒連任的意興闌珊，立院攻防形同棄守，每天開記者會的幾乎都是固定面孔，就連黨團發動的反併吞法逕付二讀，出席投票藍委僅三分之二，完全看不到團隊戰力。

這一年來，檯面上的國民黨政治人物，不知道喊了多少次團結，但國民黨到現在還是不團結，吳敦義卻忙著在孫中山銅像面前切黨慶蛋糕，只是切再多生日蛋糕，也比不上一個明年勝選當天的慶功蛋糕。

國民黨黨主席吳敦義（右二）上個月與黨部主管一同切生日蛋糕慶祝中國國民黨125歲生...
國民黨黨主席吳敦義（右二）上個月與黨部主管一同切生日蛋糕慶祝中國國民黨125歲生日快樂。 本報資料照
分享

國民黨吳敦義

延伸閱讀

鄭文燦汐止挺賴品妤 大喊下架吳斯懷、吳敦義

藍綠立委選情翻轉 羅文嘉：原因是韓國瑜與不分...

吳敦義下令 動員所有人力與資源追查楊蕙如網軍...

李佳芬：管你怎麼黑 我就是不怕黑

相關新聞

【即時短評】燕子加碼罰中火 韓國瑜如何醱酵空汙牌？

2019-12-03 12:30

影／海巡署超高速巡防艇下水 蔡英文親自主持

2019-12-06 13:00

拿政府資源打擊韓國瑜？韓競總：央廣付費推播黑韓新聞

2019-12-06 13:00

立院三讀 刑法追訴權行刑權時效停止延長為1/3

2019-12-06 12:41

影／遭外交部駐衛警推擠受傷 國民黨團要求吳釗燮下台

2019-12-06 12:30

拚反併吞逕付二讀 藍營動員不力闖關失敗

2019-12-06 10:46

楊蕙如爭議延燒 賴士葆：一張紙報帳120萬？

2019-12-06 10:13

南部反空汙大遊行1215上街頭 帶鍋碗瓢盆敲醒決策者

2019-12-06 10:03

韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

2019-12-06 09:44

反滲透法公聽會 邀馬英九出席

2019-12-06 00:17

卡神？陳其邁助理打臉潘恒旭：我是被你暗示的當事人

2019-12-06 00:09

邱毅檢舉法務部縱放扁 扁：應先告馬英九和羅瑩雪才對

2019-12-05 23:10

網友稱遊行有互動所以熟識？ 總統府澄清駁斥

2019-12-05 21:02

全教總質疑 蔡辦回「著重學習歷程，非學習歷程檔案」

2019-12-05 19:55

蔡英文提兩項科技願景 標注不是要征服宇宙暗酸韓國瑜

2019-12-05 19:52

境外滲透法一籮筐 藍綠互批違憲

2019-12-05 18:39

藍黨團自辦反滲透法公聽會反制 馬英九將出席

2019-12-05 18:35

鄉長把公務手機借給部屬親戚使用 遭監察院彈劾

2019-12-05 18:11

陳菊告名嘴評論氣爆不實敗訴 律師：遺憾將上訴

2019-12-05 17:38

影／黨產會沈伯洋參與政黨活動？林為洲嗆：勿當老鼠屎

2019-12-05 17:35

台灣民主歸功蔣經國是扭曲？吳怡農：應看父親完整講話

2019-12-05 15:38

韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現

2019-12-05 15:13

沈伯洋出席政黨活動 黨產會認無不妥

2019-12-05 14:17

美麗島40年 陳菊：為理想付出是浪漫的事

2019-12-05 14:17

大師鏈北京插旗 陳明通：若涉宣傳就是違法

2019-12-05 13:12

沈伯洋政黨活動惹議 林峯正：哪一點不公正？

2019-12-05 12:55

吳乃德：台灣民主化歸功蔣經國 是扭曲

2019-12-05 12:21

美麗島40年 陳菊：為理想付出是浪漫的事

2019-12-05 11:28

民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

林右昌減10公斤成功 鄭文燦大啖美食：我也減好幾公斤

2019-12-05 09:47

華爾街日報：台灣力抗北京 期盼昔日友邦回頭

2019-12-05 09:20

政治奇談！只當選1任鄉長 為何代理了5鄉鄉長

2019-12-05 09:00

謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體

2019-12-04 20:55

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

2019-12-04 14:33

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56
看更多

熱門文章

影／王啟澧指蔡易餘楊蕙如曾出遊泰國 蔡：單純朋友

2019-12-05 13:10

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

2019-12-05 18:26

再爆楊蕙如金流？藍議員：前議長康裕成曾每月供養20萬

2019-12-05 13:05

韓國瑜小內閣新聞局長王淺秋請辭 轉任競辦總發言人

2019-12-06 08:52

蔡英文說不認得楊蕙如？ 但網路上凡走過必留下痕跡

2019-12-05 22:41

韓國瑜岳家砂石風波 公文是同意函打臉黃國昌？

2019-12-06 07:50

遭爆給卡神百萬 康裕成：扭曲事實、要逼我以死明志嗎

2019-12-05 23:50

被問落跑市長現場爆笑聲 韓國瑜：可以大方笑

2019-12-05 22:47

【重磅快評】楊蕙如被綠營亂切一通 館長就別太入戲了

2019-12-05 16:24

花50萬請「卡神」？屏縣府：競選總部自費

2019-12-05 15:16

韓國瑜競總成立大會生變 宣布朱立倫接主委再等等

2019-12-05 13:04

蔡總統不識楊蕙如？有合影有互動

2019-12-06 00:21

蔡英文說不認識卡神 卓榮泰：認不認識主觀感覺很重要

2019-12-06 11:03

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

2019-12-05 19:59

影／切割楊蕙如？蔡英文：沒有就是沒有 我不認得她

2019-12-05 18:05

拚選戰為何拍美照？馬英九冷笑話 引爆2女大戰

2019-12-06 08:00

網軍案 張善政：楊蕙如就是蔡英文的網軍

2019-12-05 16:09

劉世芳邀當大隊長惹怒館長 宅神：做到這麼絕令人讚歎

2019-12-05 14:30

韓國瑜競辦整軍 王淺秋任總發言人、潘恒旭接創意總監

2019-12-06 09:11

去年選舉付款給楊蕙如？ 康裕成：單純是生意往來

2019-12-05 13:49

【即時短評】綠撇楊蕙如 是忘了還是怕想起？

2019-12-05 22:24

蔡壁如：卡神、議員、記者 向柯要補助

2019-12-06 00:40

林濁水：帶風向只有卡神？沒有共犯？

2019-12-05 15:12

付款給楊蕙如？康裕成留言游淑慧臉書：我沒那麼厲害啦

2019-12-05 13:05

給楊蕙如50萬做什麼用？ 潘恒旭要潘孟安說清楚

2019-12-05 15:16

王淺秋辭職議會震撼 藍怒批不尊重黨團 綠罵荒腔走板

2019-12-06 11:57

蔡英文切割楊蕙如 藍委：曾找楊選立委 別騙鬼了

2019-12-06 10:06

美媒專訪韓國瑜：不滿被抹紅 盼撕下親中標籤

2019-12-06 08:21

公視辯論委託書 僅剩蔡英文總統未簽名

2019-12-05 20:59

網軍風暴燒向高屏 藍營質疑康裕成、潘孟安

2019-12-06 00:30

民進黨選情危機？「楊蕙如網軍案」聲量直線超車「下架吳斯懷」

2019-12-06 09:25

【即時短評】切割楊蕙如露破綻 綠營送槍送砲難停損

2019-12-06 10:53

楊蕙如開價高被韓營回絕 卓榮泰：是否用價錢低的網軍

2019-12-05 18:43

楊蕙如爭議延燒 賴士葆：一張紙報帳120萬？

2019-12-06 10:13

卡神？陳其邁助理打臉潘恒旭：我是被你暗示的當事人

2019-12-06 00:09

3女人害柯自斷手腳？柯文哲：蔡壁如離職管不到很麻煩

2019-12-06 11:44

楊蕙如事件 藍營：謝長廷傲慢、柯文哲蔡壁如出來面對

2019-12-05 17:11

看問題／泰簽不對等 選擇隱忍？我政府應力爭

2019-12-06 00:15

質疑民進黨大咖和楊蕙如熟悉 潘恒旭臉書「不斷更新」

2019-12-05 22:42

不是來「臥底」 彰化7立委參選人派遣隨扈

2019-12-05 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top