【即時短評】國民黨還有臉慶祝黨慶?

今年是國民黨建黨125年，國民黨從半個月前就開始慶祝，到今天吳敦義還去台北市黨部切蛋糕，但國民黨把原本2020大選的一盤好棋，弄成死棋，國民黨還有臉慶祝黨慶?

在去年1124大選後國民黨露出重返執政的曙光，沒想到在北京送槍給蔡英文撿後，劇情急轉直下，一場被吳敦義操弄的總統初選，切開了國民黨無法縫合的裂痕；非典的韓國瑜，發言及過去的一言一行都讓選民質疑；加上沒人理解的不分區提名，一步步的往敗選的方向前進。

國民黨會呈現一盤散沙，關鍵在於缺乏一個足以發號司令的操盤手。過去在馬英九時代，背後有金溥聰，雖然行事風格帶有爭議，因此有「金小刀」的封號，但也因為選戰操盤快狠準，就不會發生黨中央、黨團、韓競總、及藍營諸侯各自為陣的問題。

至於非典的韓國瑜，不但言行非典，用人更是非典。內定的競總主委朱立倫遲遲沒上任，就算吳敦義派了曾永權進駐韓辦，但不給實際奧援，曾也無法獲得韓信任，韓信任的核心幕僚卻都缺乏大選操盤經驗，總統一局玩不過蔡英文，更沒有辦法結合藍委形成交互火網，讓選戰越打越吃力。

不想被拖下水的藍委，只好各自求生存，加上不分區大幅換血，沒連任的意興闌珊，立院攻防形同棄守，每天開記者會的幾乎都是固定面孔，就連黨團發動的反併吞法逕付二讀，出席投票藍委僅三分之二，完全看不到團隊戰力。