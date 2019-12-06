民眾黨提外送員勞動政策 賴香伶批中央無作為

台灣民眾黨上午舉行首場「勞動政策主張」記者會，由不分區名單立委提名人賴香伶、林國成、陳琬惠和李思慧4人共同出席，針對外送員勞動權益提出看法，有著「工運女戰神」稱號的賴香伶說，外送平台爭議不斷，中央知道問題這麼嚴重後，到目前還是只用行政指導方式處理，讓她非常不解，「期待大家動起來，一起保護勞工」。

面對藍綠2黨夾殺，民眾黨將戰場拉到政策攻防，現職為北市勞動局長的賴香伶指出，保障外送員權益，中央藍綠皆無作為，面對新型態產業發展，應讓保障擴大化，而非問題尖銳化，她以自身在勞動局的經驗為例，透過引進「類勞工」概念，提出「台北市外送平台業者管理自治條例」，無論是僱傭、承攬、委任的員工，都可受自治條例保護，課予業者責任。

賴香伶表示，自治條例強制要求外送平台幫員工投保至少200萬元的意外險，優於現行勞基法規定，但她也坦言，地方自治法規的涵蓋面確實力有未殆，如果她能擔任立委，會在全國一制推動，而非只有北市自己的自治條例，所以才要前進立院，讓保護擴大化。

她也說，社會面對新型態問題，如果只有用過去管制面，當然會讓大家認為扼殺了經濟發展、勞工兼差的發展性，但一個成熟的國會，是有能力提出問題、想出解方，台北市勞動局拋磚引玉先向全國中央喊話，也希望各地方政府一同響應。

北市議員林國成說，任何一個小事如果處理好就沒有大事，他舉例，自治條例送出去以後，這次颱風天業者就自動把外送員颱風天出勤暫停，這代表民眾黨是重視所有勞工朋友生命可貴的地方，他也承諾會在議會中力挺自治條例通過，並強調藍綠2黨做不到的，讓民眾黨來做，盼選民將民眾黨人才送進國會。