南部反空汙大遊行1215上街頭 帶鍋碗瓢盆敲醒決策者

南部反空汙大聯盟今天在行政院南服中心，舉行「1215高雄反空汙大遊行」行前記者會，公布總統及高雄選區的立委參選人簽署反空汙遊行五大訴求的承諾結果。遊行12月15日將從前鎮區勞工公園出發，請民眾帶著自家的鍋碗器具上街敲擊，象徵敲醒所有不願面對空汙和氣候問題的政府決策者。隊伍將行經台電、中鋼、中油大樓，抵達市政府集會，訴求南北呼吸要平權、高雄減煤爭好氣。

2019高雄反空汙大遊行的五大訴求，包括：一、興達老舊燃煤電廠2020年除役。二、中鋼2020年停止煉焦爐、煤礦砂堆置場改室內貯存。三、台電大林、中鋼、中油生煤使用自2020年起實際減煤三成。汽電共生鍋爐全面改換天然氣，落實減煤減汙。四、禁止移動汙染源抵換固定汙染源，全面檢討空汙抵換機制。五、林園石化工業區設光化測站，高雄市工業區周邊全面進行流行病學調查和肺癌篩檢。

聯盟今天公布總統及高雄立委參選人簽署遊行五大訴求的結果。總統部分，親民黨主席宋楚瑜率先簽署支持，藍綠兩黨的總統候選人並未提出正面回應。聯盟總召洪秀菊表示，兩大黨要選總統的，只會聲稱自己來自高雄或屏東，卻對高屏居民切身的空汙問題都閃得遠遠的。

高雄立委參選人部分，各選區共有21名參選人支援，其中第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭區）的三位參選人邱志偉、黃韻涵、李柏融，都支持興達電廠應該2020年就除役，主張老舊燃煤電廠應該提前退場，改換新的燃氣機組，才是大幅減汙減煤的根本之道。

環保人士指出，國衛院先前所作的報告有中南部PM2.5超標嚴重，政府必須優先關注的建言，但如今仍看不到行政首長有任何作為，而經濟部所轄的國營事業，也僅只於部分局部的減排停機，對於聯盟提出興達老舊燃煤電廠提前除役和中鋼停止煉焦的訴求，至今相應不理。高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，南部人長期被當三等國民慣了，政府也不覺得有急迫性要徹底改善。

聯盟並向南服中心遞邀請函，邀請行政院院長和副院長參加反空汙遊行，體察南部鄉親民意不滿。