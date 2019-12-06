韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

高雄市警局昨天下午接獲挺韓遊行申請文件，由總統候選人韓國瑜高雄競選辦公室人員遞送文件，向警方申請12月21日在北高雄舉行「南方崛起，高雄光榮周年慶大遊行」，活動負責人是韓辦執行長林國正。高雄市警局表示，將依據集會遊行法相關規定，在3日內回覆審核結果。

據了解，以林國正名義申請挺韓遊行，申請12月21日上午8點起至下午6點，參加人數約1萬人，集合地點在高雄市鼓山區神農路凹仔底公園，解散地點在左營區自由路的微笑公園，遊行路線行經鼓山區博愛路與左營區的明誠路、自由路、新庄仔路、文自路等重要道路，全程約3.1公里。

12月21日「Wecare高雄」、「公民割草行動」等團體也申請在高雄辦遊行，申請參加人數約10萬人；遊行路線由高雄市立文化中心，行經五福一路、五福二路、五福三路經五福橋，轉公園路、七賢三路到高雄港蓬萊路口，高雄市警局已在8月16日核准，在韓辦昨天提申請遊行，形成挺韓、罷韓同天在高雄舉辦遊行活動。

據悉，韓辦21日舉辦「南方崛起，高雄光榮周年慶大遊行」，中華民國退警總會也號召各縣市退警協會，邀集退休警、消到高雄聲援挺韓遊行，認為「這是一場中華民國生死存亡的戰爭」。