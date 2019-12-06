韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場
高雄市警局昨天下午接獲挺韓遊行申請文件，由總統候選人韓國瑜高雄競選辦公室人員遞送文件，向警方申請12月21日在北高雄舉行「南方崛起，高雄光榮周年慶大遊行」，活動負責人是韓辦執行長林國正。高雄市警局表示，將依據集會遊行法相關規定，在3日內回覆審核結果。
據了解，以林國正名義申請挺韓遊行，申請12月21日上午8點起至下午6點，參加人數約1萬人，集合地點在高雄市鼓山區神農路凹仔底公園，解散地點在左營區自由路的微笑公園，遊行路線行經鼓山區博愛路與左營區的明誠路、自由路、新庄仔路、文自路等重要道路，全程約3.1公里。
12月21日「Wecare高雄」、「公民割草行動」等團體也申請在高雄辦遊行，申請參加人數約10萬人；遊行路線由高雄市立文化中心，行經五福一路、五福二路、五福三路經五福橋，轉公園路、七賢三路到高雄港蓬萊路口，高雄市警局已在8月16日核准，在韓辦昨天提申請遊行，形成挺韓、罷韓同天在高雄舉辦遊行活動。
據悉，韓辦21日舉辦「南方崛起，高雄光榮周年慶大遊行」，中華民國退警總會也號召各縣市退警協會，邀集退休警、消到高雄聲援挺韓遊行，認為「這是一場中華民國生死存亡的戰爭」。
高雄市警局今天表示，市警局堅守憲法保障人民以集體行動方式和平表達意見與言論自由立場，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」的原則，呼籲活動負責人應本於信賴、合作與溝通的立場，適時提供高雄市政府警察局必要資訊，供瞭解活動性質，以協助活動順利舉行，維護社會秩序。
留言