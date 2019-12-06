親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
泰簽新制惹爭議
政治
軍事
綜合

影／郭台銘：川普把我叫過去「聊了一下」

從事水電業被相親女生看不起 一曝老闆身分態度大翻轉

韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

2019-12-06 09:44聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警局昨天下午接獲挺韓遊行申請文件，由總統候選人韓國瑜高雄競選辦公室人員遞送文件，向警方申請12月21日在北高雄舉行「南方崛起，高雄光榮周年慶大遊行」，活動負責人是韓辦執行長林國正。高雄市警局表示，將依據集會遊行法相關規定，在3日內回覆審核結果。

據了解，以林國正名義申請挺韓遊行，申請12月21日上午8點起至下午6點，參加人數約1萬人，集合地點在高雄市鼓山區神農路凹仔底公園，解散地點在左營區自由路的微笑公園，遊行路線行經鼓山區博愛路與左營區的明誠路、自由路、新庄仔路、文自路等重要道路，全程約3.1公里。

12月21日「Wecare高雄」、「公民割草行動」等團體也申請在高雄辦遊行，申請參加人數約10萬人；遊行路線由高雄市立文化中心，行經五福一路、五福二路、五福三路經五福橋，轉公園路、七賢三路到高雄港蓬萊路口，高雄市警局已在8月16日核准，在韓辦昨天提申請遊行，形成挺韓、罷韓同天在高雄舉辦遊行活動。

據悉，韓辦21日舉辦「南方崛起，高雄光榮周年慶大遊行」，中華民國退警總會也號召各縣市退警協會，邀集退休警、消到高雄聲援挺韓遊行，認為「這是一場中華民國生死存亡的戰爭」。

高雄市警局今天表示，市警局堅守憲法保障人民以集體行動方式和平表達意見與言論自由立場，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」的原則，呼籲活動負責人應本於信賴、合作與溝通的立場，適時提供高雄市政府警察局必要資訊，供瞭解活動性質，以協助活動順利舉行，維護社會秩序。

韓國瑜高雄辦公室昨天已向高雄市警局，申請12月21日舉辦「南方崛起，高雄光榮周年...
韓國瑜高雄辦公室昨天已向高雄市警局，申請12月21日舉辦「南方崛起，高雄光榮周年慶大遊行」。圖為今年6月花蓮挺韓大會。圖／本報資料照片
分享

高雄市周年慶中華民國2020選舉

延伸閱讀

韓國瑜競辦整軍 王淺秋任總發言人、潘恒旭接創...

韓國瑜小內閣新聞局長王淺秋請辭 轉任競辦總發...

美媒專訪韓國瑜：不滿被抹紅 盼撕下親中標籤

韓國瑜岳家砂石風波 公文是同意函打臉黃國昌？

相關新聞

【即時短評】燕子加碼罰中火 韓國瑜如何醱酵空汙牌？

2019-12-03 12:30

反滲透法公聽會 邀馬英九出席

2019-12-06 00:17

卡神？陳其邁助理打臉潘恒旭：我是被你暗示的當事人

2019-12-06 00:09

邱毅檢舉法務部縱放扁 扁：應先告馬英九和羅瑩雪才對

2019-12-05 23:10

網友稱遊行有互動所以熟識？ 總統府澄清駁斥

2019-12-05 21:02

全教總質疑 蔡辦回「著重學習歷程，非學習歷程檔案」

2019-12-05 19:55

蔡英文提兩項科技願景 標注不是要征服宇宙暗酸韓國瑜

2019-12-05 19:52

境外滲透法一籮筐 藍綠互批違憲

2019-12-05 18:39

藍黨團自辦反滲透法公聽會反制 馬英九將出席

2019-12-05 18:35

鄉長把公務手機借給部屬親戚使用 遭監察院彈劾

2019-12-05 18:11

陳菊告名嘴評論氣爆不實敗訴 律師：遺憾將上訴

2019-12-05 17:38

影／黨產會沈伯洋參與政黨活動？林為洲嗆：勿當老鼠屎

2019-12-05 17:35

台灣民主歸功蔣經國是扭曲？吳怡農：應看父親完整講話

2019-12-05 15:38

韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現

2019-12-05 15:13

沈伯洋出席政黨活動 黨產會認無不妥

2019-12-05 14:17

美麗島40年 陳菊：為理想付出是浪漫的事

2019-12-05 14:17

大師鏈北京插旗 陳明通：若涉宣傳就是違法

2019-12-05 13:12

沈伯洋政黨活動惹議 林峯正：哪一點不公正？

2019-12-05 12:55

吳乃德：台灣民主化歸功蔣經國 是扭曲

2019-12-05 12:21

美麗島40年 陳菊：為理想付出是浪漫的事

2019-12-05 11:28

民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

林右昌減10公斤成功 鄭文燦大啖美食：我也減好幾公斤

2019-12-05 09:47

華爾街日報：台灣力抗北京 期盼昔日友邦回頭

2019-12-05 09:20

政治奇談！只當選1任鄉長 為何代理了5鄉鄉長

2019-12-05 09:00

謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體

2019-12-04 20:55

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

2019-12-04 14:33

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14
看更多

熱門文章

影／王啟澧指蔡易餘楊蕙如曾出遊泰國 蔡：單純朋友

2019-12-05 13:10

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

2019-12-05 18:26

再爆楊蕙如金流？藍議員：前議長康裕成曾每月供養20萬

2019-12-05 13:05

兩架美軍B-52昨飛進台北飛航情報區 模擬攻擊航線？

2019-12-05 12:12

泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

邀罷韓遊行引館長暴怒被糟蹋 劉世芳、尹立向館長道歉

2019-12-05 10:36

蔡英文說不認得楊蕙如？ 但網路上凡走過必留下痕跡

2019-12-05 22:41

韓國瑜小內閣新聞局長王淺秋請辭 轉任競辦總發言人

2019-12-06 08:52

蔡英文博士論文有「貓膩」？邱毅：她出2招阻止我打弊案

2019-12-05 10:44

被泛綠人士指養出楊蕙如 柯文哲：天啊

2019-12-05 12:30

郭台銘幫蔣萬安站台的理由 宋楚瑜：講到我心坎

2019-12-05 11:25

韓國瑜岳家砂石風波 公文是同意函打臉黃國昌？

2019-12-06 07:50

花50萬請「卡神」？屏縣府：競選總部自費

2019-12-05 15:16

【重磅快評】楊蕙如被綠營亂切一通 館長就別太入戲了

2019-12-05 16:24

韓國瑜競總成立大會生變 宣布朱立倫接主委再等等

2019-12-05 13:04

被問落跑市長現場爆笑聲 韓國瑜：可以大方笑

2019-12-05 22:47

遭爆給卡神百萬 康裕成：扭曲事實、要逼我以死明志嗎

2019-12-05 23:50

被卡神罵過就無關？黃暐瀚點出關鍵在她用那一個帳號

2019-12-05 12:37

蔡總統不識楊蕙如？有合影有互動

2019-12-06 00:21

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

2019-12-05 19:59

楊蕙如養網軍經費何來？陳菊：高雄市長任內未補助過她

2019-12-05 11:26

影／切割楊蕙如？蔡英文：沒有就是沒有 我不認得她

2019-12-05 18:05

網軍案 張善政：楊蕙如就是蔡英文的網軍

2019-12-05 16:09

劉世芳邀當大隊長惹怒館長 宅神：做到這麼絕令人讚歎

2019-12-05 14:30

陸軍接裝剌針肩射飛彈？六軍團：是雕像

2019-12-05 10:25

去年選舉付款給楊蕙如？ 康裕成：單純是生意往來

2019-12-05 13:49

影／民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

林濁水：帶風向只有卡神？沒有共犯？

2019-12-05 15:12

付款給楊蕙如？康裕成留言游淑慧臉書：我沒那麼厲害啦

2019-12-05 13:05

【即時短評】綠撇楊蕙如 是忘了還是怕想起？

2019-12-05 22:24

蔡壁如：卡神、議員、記者 向柯要補助

2019-12-06 00:40

給楊蕙如50萬做什麼用？ 潘恒旭要潘孟安說清楚

2019-12-05 15:16

拚選戰為何拍美照？馬英九冷笑話 引爆2女大戰

2019-12-06 08:00

肩射剌針還沒來 陸軍這座雕像活靈活現刻畫接裝實況

2019-12-05 12:31

卡神楊蕙如案延燒 周錫瑋：羅文嘉是網軍始祖

2019-12-05 12:36

韓國瑜自稱被害三兄弟 宋楚瑜：不被人黑是蠢才

2019-12-05 11:07

要「顧肚子」還是「顧佛祖」 屏東漁民總統選票好矛盾

2019-12-05 10:04

吳乃德：台灣民主化歸功蔣經國 是扭曲

2019-12-05 12:21

網軍風暴燒向高屏 藍營質疑康裕成、潘孟安

2019-12-06 00:30

公視辯論委託書 僅剩蔡英文總統未簽名

2019-12-05 20:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top