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卡神？陳其邁助理打臉潘恒旭：我是被你暗示的當事人

2019-12-06 00:09聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭5日晚間在臉書貼出一張照片，裡面有行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦，3人背面的玻璃上映出一個正在拍照的人，潘質疑那是卡神楊蕙如。此文引出「影中人」、陳其邁的助理高偉勝貼文打臉潘，強調這張照片是今年2月左右拍的，潘恒旭這樣「烏龍指控」，卻苦了他，因為他的訊息欄跟電話都被媒體朋友打爆了。

高偉勝在臉書的貼文如下：「潘前局長你好，我是被你暗示的當事人高偉勝（28歲，男）。這張照片是今年二月左右，陳其邁副院長與林佳龍部長、鄭文燦市長在副院長室商討華航機師罷工狀況時，所拍攝的。我附上局部調亮版本，供大家可以更清楚辨認。

這種臉書貼文寫法，就是最常見網軍帶風向又卸責的文體，再藉由批踢踢轉發。但是潘前局長這樣烏龍指控，卻苦了我，因為我的訊息欄跟電話都被媒體朋友打爆了。

最後奉勸潘前局長，選舉很累，但眼睛還是要顧喔。

潘恒旭臉書今天貼出一張「圖片來源：陳其邁粉絲專頁」的照片，照片正中間是陳其邁，左為林佳龍、右 是鄭文燦，潘要大家注意左邊鏡子反射出來的一位看來正在拍照的人，請大家確認看看那位是誰？他質疑那是卡神楊蕙如。

行政院副院長陳其邁的助理高偉勝打臉國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭...
行政院副院長陳其邁的助理高偉勝打臉國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭，指潘質疑的一張照片「影中人」是他，不是卡神。圖／翻攝高偉勝臉書
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陳其邁鄭文燦

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