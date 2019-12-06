卡神？陳其邁助理打臉潘恒旭：我是被你暗示的當事人

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭5日晚間在臉書貼出一張照片，裡面有行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦，3人背面的玻璃上映出一個正在拍照的人，潘質疑那是卡神楊蕙如。此文引出「影中人」、陳其邁的助理高偉勝貼文打臉潘，強調這張照片是今年2月左右拍的，潘恒旭這樣「烏龍指控」，卻苦了他，因為他的訊息欄跟電話都被媒體朋友打爆了。

高偉勝在臉書的貼文如下：「潘前局長你好，我是被你暗示的當事人高偉勝（28歲，男）。這張照片是今年二月左右，陳其邁副院長與林佳龍部長、鄭文燦市長在副院長室商討華航機師罷工狀況時，所拍攝的。我附上局部調亮版本，供大家可以更清楚辨認。

這種臉書貼文寫法，就是最常見網軍帶風向又卸責的文體，再藉由批踢踢轉發。但是潘前局長這樣烏龍指控，卻苦了我，因為我的訊息欄跟電話都被媒體朋友打爆了。

最後奉勸潘前局長，選舉很累，但眼睛還是要顧喔。