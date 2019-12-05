邱毅檢舉法務部縱放扁 扁：應先告馬英九和羅瑩雪才對

新黨不分區立委參選人邱毅認為前總統陳水扁保外就醫期間不斷違反「四不原則」，但是法務部、台中監獄縱放，今天因此向監察院檢舉，籲彈劾法務部長蔡清祥等人。陳水扁下午在Line「陳水扁官網」上發文批邱毅告錯對象，認為邱應先告前總統馬英九和法務部前部長羅瑩雪才對。

陳水扁表示，如果「馬規蔡隨」、「羅規蔡隨」錯了，邱毅顯然應該先告「縱放」阿扁的馬英九、羅瑩雪才對。

扁說，打扁有票，「扁維拉」又被拖出來救援。2012年立委選舉，邱毅挑戰政治菜鳥陳致中電視辯論，以為陳致中好欺負，結果栽在陳致中手中，現在又找上他獵取選舉利益，可見邱毅對自己選情多沒信心。

扁表示，他保外就醫重點不在「二不原則」或「四不原則」，前者「阿扁條款」違法違憲而無效；後者跟「五不、六不、七不」一樣，都是針對個別活動，並非通案。

扁說，關押他，是馬英九在總統府所做的政治決定，讓他保外就醫也是馬英九的政治考量；前閣揆毛治國說會根據人道立場，羅瑩雪為他制定保外就醫的「六大基準」，也破天荒成立只有他才有的「擴大醫療鑑定小組」，其中7位還是他推薦，8位則是他在中榮的診治醫師。這不是縱放，什麼是縱放？