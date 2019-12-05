質疑選舉花50萬請「卡神」用途？ 潘恒旭要潘孟安告他

韓競辦活動總監潘恒旭，質疑屏東縣長潘孟安去年選舉期間，有一筆50萬支出流向「卡神」楊蕙如所經營的易始公司，用途為何？並表示如果潘孟安要針對他寫的內容提告，就去告，這樣更有機會讓大眾了解事情面貌。屏東縣政府發言人黃建嘉，對此回應，潘恒旭目前在韓陣營工作，提告一說有如「政治口水」不予評論。

潘恒旭質疑潘孟安和楊蕙如有過合作，去年選舉期間有一筆50萬元支出流向易始公司，「50萬能請卡神做什麼選舉正面網路宣傳？」他說，做選舉宣傳的公司很多，潘孟安為何要委託楊的公司？楊的公司似乎只會做網路負面攻擊，「請問潘縣長，委託卡神的公司攻擊了誰？這事是不是要說清楚一下，以昭公信？」

屏東縣政府下午發表聲明表示，2018年適逢縣長選舉，縣長競選總部自費委託與縣府無業務往來的易始股份公司，執行網路輿情收集，以避公器私用之嫌。另該筆款項也如實向監察院申報。

潘恒旭另質疑民進黨籍高雄市議員康裕成去年連續7月到11月間，連續5個月，每個月都支給易始公司20萬元，

「我沒那麼厲害啦！單純是生意往來啦！」康裕成下午在自己臉書貼文和圖表示，她去年是委託楊蕙如為她設計選舉文宣「便條紙」，雙方單純是生意往來。