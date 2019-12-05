親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

背包上跑馬燈狂閃這5字 她不畏懼坐博愛座

一天要花4,383萬元的中東首富瓦利德 想投資台灣

網友稱遊行有互動所以熟識？ 總統府澄清駁斥

2019-12-05 21:02聯合報 記者林敬殷／即時報導

總統府稍早針對有網友引述2008年間媒體對總統與楊蕙如在遊行中互動的報導，以此指稱總統與楊女士熟識一事，提出相關說明。總統府表示，在遊行中與大量民眾互動及合影，是極為頻繁與正常的事，同時，總統也不可能與所有互動過或合影過的民眾相識。

總統府表示，總統自2008年擔任民進黨主席以來，在遊行中與大量民眾互動及合影，是極為頻繁與正常的事，同時，總統也不可能與所有互動過或合影過的民眾相識，故總統所言與楊並不相識，洵非誣言，而總統與楊平常沒有私交與往來，更是明確的事實，希望各界勿以訛傳訛。

總統府民進黨

延伸閱讀

楊蕙如開價高被韓營回絕 卓榮泰：是否用價錢低...

楊蕙如風波 藍營爆柯文哲曾派蔡壁如幫喬補助應...

卓榮泰：韓陣營嫌楊蕙如貴 是否改用便宜網軍

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到...

相關新聞

鄉長把公務手機借給部屬親戚使用 遭監察院彈劾

2019-12-05 18:11

【即時短評】燕子加碼罰中火 韓國瑜如何醱酵空汙牌？

2019-12-03 12:30

憲兵跟拍時力候選人 徐永明：憲指部是民進黨政府之恥

2019-12-05 21:34

泰簽新制順延 陳思宇批民進黨勿嘴炮護台

2019-12-05 20:50

全教總質疑 蔡辦回「著重學習歷程，非學習歷程檔案」

2019-12-05 19:55

蔡英文提兩項科技願景 標注不是要征服宇宙暗酸韓國瑜

2019-12-05 19:52

泰簽新制爭議 馬文君：戳破蔡政府新南向政策假象

2019-12-05 19:39

境外滲透法一籮筐 藍綠互批違憲

2019-12-05 18:39

藍黨團自辦反滲透法公聽會反制 馬英九將出席

2019-12-05 18:35

陳菊告名嘴評論氣爆不實敗訴 律師：遺憾將上訴

2019-12-05 17:38

影／黨產會沈伯洋參與政黨活動？林為洲嗆：勿當老鼠屎

2019-12-05 17:35

台灣民主歸功蔣經國是扭曲？吳怡農：應看父親完整講話

2019-12-05 15:38

韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現

2019-12-05 15:13

沈伯洋出席政黨活動 黨產會認無不妥

2019-12-05 14:17

美麗島40年 陳菊：為理想付出是浪漫的事

2019-12-05 14:17

大師鏈北京插旗 陳明通：若涉宣傳就是違法

2019-12-05 13:12

沈伯洋政黨活動惹議 林峯正：哪一點不公正？

2019-12-05 12:55

吳乃德：台灣民主化歸功蔣經國 是扭曲

2019-12-05 12:21

美麗島40年 陳菊：為理想付出是浪漫的事

2019-12-05 11:28

民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

林右昌減10公斤成功 鄭文燦大啖美食：我也減好幾公斤

2019-12-05 09:47

華爾街日報：台灣力抗北京 期盼昔日友邦回頭

2019-12-05 09:20

政治奇談！只當選1任鄉長 為何代理了5鄉鄉長

2019-12-05 09:00

卸任下一步 潘孟安：沒想法

2019-12-04 23:22

綠能占發電比 蔡辦：今年一到九月最新統計佔5.61%

2019-12-04 22:39

謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體

2019-12-04 20:55

立院初審汽車零組件降關稅 政院盼回饋消費者降車價

2019-12-04 19:45

李登輝最核心的兩岸幕僚 傳奇台共曾永賢昨晚過世

2019-12-04 16:34

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

2019-12-04 14:33

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14
看更多

熱門文章

卡神變瘟神？綠營狂切割…賴清德一句揭真相

2019-12-05 08:00

影／王啟澧指蔡易餘楊蕙如曾出遊泰國 蔡：單純朋友

2019-12-05 13:10

再爆楊蕙如金流？藍議員：前議長康裕成曾每月供養20萬

2019-12-05 13:05

兩架美軍B-52昨飛進台北飛航情報區 模擬攻擊航線？

2019-12-05 12:12

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

2019-12-05 18:26

邀罷韓遊行引館長暴怒被糟蹋 劉世芳、尹立向館長道歉

2019-12-05 10:36

藍議員爆：「卡神」靠政府2年撈近億

2019-12-05 00:37

孫大千：楊蕙如案是一次網路世界的「除垢行動」

2019-12-05 08:20

蔡英文博士論文有「貓膩」？邱毅：她出2招阻止我打弊案

2019-12-05 10:44

被泛綠人士指養出楊蕙如 柯文哲：天啊

2019-12-05 12:30

卡神楊蕙如的網路功夫 原來18年前就被發現

2019-12-05 08:28

吳怡農批蔣經國是壞人 台師大教授：欲加之罪何患無詞

2019-12-05 09:17

花50萬請「卡神」？屏縣府：競選總部自費

2019-12-05 15:16

郭台銘幫蔣萬安站台的理由 宋楚瑜：講到我心坎

2019-12-05 11:25

韓國瑜競總成立大會生變 宣布朱立倫接主委再等等

2019-12-05 13:04

毛嘉慶：國昌，你娶老婆是先挑岳父嗎？

2019-12-04 23:26

被卡神罵過就無關？黃暐瀚點出關鍵在她用那一個帳號

2019-12-05 12:37

【重磅快評】楊蕙如被綠營亂切一通 館長就別太入戲了

2019-12-05 16:24

政治奇談！只當選1任鄉長 為何代理了5鄉鄉長

2019-12-05 09:00

楊蕙如養網軍經費何來？陳菊：高雄市長任內未補助過她

2019-12-05 11:26

劉世芳邀當大隊長惹怒館長 宅神：做到這麼絕令人讚歎

2019-12-05 14:30

網軍案 張善政：楊蕙如就是蔡英文的網軍

2019-12-05 16:09

陸軍接裝剌針肩射飛彈？六軍團：是雕像

2019-12-05 10:25

接到民調說支持小英 謝龍介：韓國瑜的「空城計」

2019-12-04 22:07

影／民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

去年選舉付款給楊蕙如？ 康裕成：單純是生意往來

2019-12-05 13:49

林濁水：帶風向只有卡神？沒有共犯？

2019-12-05 15:12

付款給楊蕙如？康裕成留言游淑慧臉書：我沒那麼厲害啦

2019-12-05 13:05

影／切割楊蕙如？蔡英文：沒有就是沒有 我不認得她

2019-12-05 18:05

韓國瑜自稱被害三兄弟 宋楚瑜：不被人黑是蠢才

2019-12-05 11:07

卡神楊蕙如案延燒 周錫瑋：羅文嘉是網軍始祖

2019-12-05 12:36

「卡神」楊蕙如爭議 蔡壁如：綠營票太多內訌

2019-12-05 09:28

要「顧肚子」還是「顧佛祖」 屏東漁民總統選票好矛盾

2019-12-05 10:04

給楊蕙如50萬做什麼用？ 潘恒旭要潘孟安說清楚

2019-12-05 15:16

吳乃德：台灣民主化歸功蔣經國 是扭曲

2019-12-05 12:21

肩射剌針還沒來 陸軍這座雕像活靈活現刻畫接裝實況

2019-12-05 12:31

朱立倫台東輔選46里長到齊力挺 劉櫂豪競總：喊喊而已

2019-12-05 11:19

500支槍、300輛車歸他管 「大師兄」獲警署後勤楷模獎

2019-12-05 08:10

黃國昌打韓岳父原來是模仿？邱毅：過程驚險非黃可比擬

2019-12-05 11:53

切割！謝長廷：楊蕙如是朋友 無金錢來往

2019-12-05 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top