蔡英文提兩項科技願景 標注不是要征服宇宙暗酸韓國瑜

蔡英文總統今天提出兩項科技願景，一是進軍太空產業，二是成立數位發展部會。蔡總統稍早也透過臉書表示，台灣被評比為「全球四大創新國」之一，政府正在重新擦亮MIT招牌，要成為亞洲高階製造及研發中心。下一個四年，她還有兩大科技政策願景要實現。

在蔡英文這則臉書文末，還標注「我們不是要征服宇宙」及「但太空商機絕對不要錯過」，意在諷刺國民黨總統候選人韓國瑜曾說過「征服宇宙」說法。

蔡英文說的願景一是「進軍太空產業，台灣不缺席」。她說，未來十年，全球預估發射數萬顆低軌衛星。台灣有能力研製衛星，也有完整的高科技供應鏈，更有可以信賴的資安和民主環境，最適合爭取太空商機。

蔡總統表示，開發衛星技術，培育太空人才，促進產業商機和國際合作，就是我們要走的路。

蔡英文說的願景二是「因應物聯網時代，成立數位發展部會」。她說，數位科技正在全面改變我們的生活，也會大幅改變產業的生態。政府將開始研議，設立橫跨資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的數位主管機關。

蔡總統表示，掌握科技新趨勢，把握機會，台灣就能繼續在世界上占有一席之地。下一個四年，政府要讓MIT繼續發光發熱。