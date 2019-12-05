泰簽新制爭議 馬文君：戳破蔡政府新南向政策假象

「泰國簽證」延長到明年3月1日才實施，但仍要附財力證明。立委馬文君今天表示，蔡政府新南向政策提供免簽，還花錢補助東南亞國家遊客來台旅遊，卻出現跳機等治安人口問題，泰國沒給台灣相對的待遇，反而要求國人赴泰旅遊需檢附財力證明，新南向政策慘遭打臉，蔡政府應修正新南向政策，並為施政不當向國人道歉。

馬文君說，大家很難理解，為何台灣對東南亞國家給予免簽待遇，泰國沒有相對的優惠，反而要求國人要檢附財力證明？國人出國旅遊反而被當成為跳機偷渡，引起國人憤慨。在大家的反彈下，泰國今天宣布新措施延期，可見大家的抵制，讓泰方也有所退讓。

她認為，會出現這種不平等狀況，都是新南向政策錯誤造成。國與國交流原本要本著平等互惠精神，但蔡政府為了衝觀光績效，主動提供免簽待遇，製造國外觀光客增加假象，卻出現東南亞旅客跳機、偷渡，衍生治安社會問題，戳破新南向假象，蔡政府一直強調「顧主權、尊嚴」，卻讓國人遭受不平等待遇，簡直喪權又辱國。

她說，除了國外觀光，政府對國內旅遊同樣只會花錢補助，交通部長林佳龍今天更喊出「陸客不來，我們自己來」，強調秋冬國旅將延長到明年1月。但觀光業者對政府「大撒幣」，都「剉嘞等」，因為大家知道觀光就是要引進國外的資金活水，但政府無力開拓新市場，只靠花錢補助衝人數，但台灣財政越來越困難，一旦經費用光，國內觀光受創更重，這種政策如同飲鴆止渴。