鄉長把公務手機借給部屬親戚使用 遭監察院彈劾

監察院今天以12比0全票通過，彈劾屏東縣新埤鄉鄉長林志成，將其移送公懲會審理。原因是他將公發手機與行動電話門號，借給部屬的親戚使用，時間共計兩年、電話費兩萬四千餘元。

本彈劾案由監察委員李月德、江明蒼調查後提出。彈劾案文指出，林志成因鄉長職務，獲配發登記於鄉公所名下之公務手機及門號，因為沒有使用需求，於105年間將該手機及門號交還鄉公所行政室保管，並且於105年6月起至107年6月止，同意行政室代理主任黃素慧將手機及門號提供家人（不知情）聯繫私人事務之用，事證明確。

監察委員指出，依地方制度法第84條規定，直轄市長、縣(市)長、鄉(鎮、市)長適用公務員服務法。而公務員服務法第 5條、第6條明定公務員應誠實清廉、不得假借權力，以圖本身或他人之利益。林志成將公務手機及門號交予黃員家人使用期間，公所以公款核銷之通訊費用共新臺幣24,082元。林志成假借其權力，使與公務無關之人獲有無償使用行動電話通訊之不法利益，顯已違反上開規定。