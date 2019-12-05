境外滲透法一籮筐 藍綠互批違憲

2020年總統大選在即，目前立法院一口氣有多個版本與境外勢力滲透、併吞相關的法案！包含民進黨團已逕付二讀的《反滲透法》，與將於6日排入議程的國民黨團《反併吞法》等。藍綠兩黨5日在立法院互相指責對方倉促提案，綠委李俊俋指出，《反併吞法》有違憲疑慮；藍委曾銘宗則批評，民進黨版的「敵對勢力」恐無所不包。

其他正在立法院審理的相關法案，包含時代力量黨團的《反境外敵對勢力併吞滲透法草案》、尤美女等人提出的《境外勢力影響透明法草案》、王定宇等人對《兩岸人民關係條例》的修正草案等。

登記制效果不彰？

李俊俋表示，民進黨團的《反滲透法》有三大特點，其一，不採「登記制」，即與外國勢力有代理關係的人士不需主動向主管機關登記。對此，美國和澳洲的學者皆表示，登記制實際上無太大效果，例如澳洲自2018年制定相關法案以來，僅有6件案子登記。

其二，針對行為，而非對象。李俊俋舉出過去的討論，常常糾結在如何認定誰是中共代理人，針對行為比較沒有爭議。其三，修補現有法律的破洞，例如政治獻金法規定政治人物不得接受中國資助，然而中國若透過台灣人資助卻無法可管。

僅有意圖會被定罪？

另對國民黨團的《反併吞法》，李俊俋指出規範模糊，甚至有違憲疑慮。例如第2條「意圖危害或干涉中華民國主權」等團體屬於敵對組織，「意圖危害」的規定不是針對行為，有如戒嚴時期的刑法100條「思想犯罪」復辟。

此外，李俊俋提到，《反併吞法》第3條中對於公務員和總統變更國號等言論之規定，有違反言論自由的疑慮。李俊俋也說，第4條「通謀敵對組織」的定義更是不清楚，小心過去曾赴中的連戰、吳斯懷，甚至進香港中聯辦的韓國瑜都可能有罪。

「主張」比「意圖」更嚴格？

但曾銘宗指出，《反滲透法》比《反併吞法》更有違憲的可能，如第2條「主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體」，「主張」比「意圖」更侵犯到言論自由。此外，在《國家安全法》第5-1條「意圖危害國家安全…」，即有「意圖」入罪的相關規定。

對此，法務部參事張春暉解釋說，要看是否有違比例原則，未必違憲。司法院刑事廳法官張道周亦說明，法律上「意圖」指的是主觀上的陰謀，「主張」則是對外行為。

另關於敵對勢力，曾銘宗表示《反滲透法》恐將無所不包，反觀國民黨團的《反併吞法》中必須「經政府公告」的程序。曾銘宗說，《反滲透法》是將敵對勢力的認定完全交由檢察官，然而檢察官也是人，也有失查的時候，目前台灣檢方的定罪率僅6成，加上許多官司纏訟多年，恐造成無辜民眾的困擾。

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