陳菊告名嘴評論氣爆不實敗訴 律師：遺憾將上訴

總統府秘書長陳菊。記者何定照/攝影 分享 facebook

針對政論名嘴謝寒冰指控總統府秘書長陳菊擔任高雄市長時處理氣爆案騙災民接受代位求償，且官邸電費每月12萬元等的說法不實在，陳菊自訴謝加重誹謗罪，台北地院今天宣判，謝寒冰獲判無罪。可上訴。是陳菊的律師游琦俊表示，對於一審判決感到遺憾，並強調一定會繼續上訴

游琦俊說，謝寒冰先生以聳動偏頗的言論扭曲事實，利用媒體公器抹黑我的當事人，對當事人名譽造成嚴重傷害，這樣的判決不但助長造謠抹黑的風氣，更讓媒體環境繼續沈淪。

游琦俊指出，謝寒冰先生不知悔改，仍然在網路繼續散布不實言論，「我們一定會繼續上訴」，以悍衛當事人權益、端正社會風氣，及台灣社會已經受到嚴重傷害的言論自由。