台灣難取代香港成國際金融中心 顧立雄指出5大原因

香港反送中抗爭，台灣能否有機會取代香港成為國際金融中心？金管會主委顧立雄今坦言，國內環境確實與香港不同，其中有5大原因，包含我國是大陸法系、非英語國家、稅制不同、消費者保護與匯率穩定，要成為國際金融中心有難度。

顧立雄表示，國際金融中心的定義若是資金自由進出，國內的環境確實跟香港不同。第一，香港是英美法系、台灣是大陸法系，台灣在法律未授權的情況下，很多開放必須兼顧到法律授權明確性原則；第二，台灣非英語環境，若想吸引國際級銀行將總部放來台灣，英語環境很重要。

第三，台灣稅制與香港不同，香港是低稅率環境；第四，香港當推出風險性產品，不需要對各別消費者負責，因此有更多空間開放更多金融商品，國內金融環境上若萬一發生問題處理原則不同。正因為有上述5項本質上難以客克服的地方，台灣能著手的只有兩大動作，第一是盡量開放金融商品，第二是利用OBU環境作為資金調度運作。

台灣可作為資金調度中心或財富管理中心，沒有辦法做到國際金融中心，與香港、新加坡永遠都差那一步嗎？顧立雄說：「這點我不敢反駁！我這金管會主委太老實了一點。」

金管會年底將公布「媲美星港財富管理新方案」。顧立雄表示，在DBU開放商品是財富管理第一步，目前盤點出16項商品，已與央行討論有初步共識。接下來就是開放國內企業可以在OBU開戶，OBU現在大部分是境外企業才能開，希望未來境內企業也可以在OBU開戶，就能跟新加坡ACU類似，讓台商有更多彈性，可運用OBU資金自由進出環境來進行資金調度，在OBU環境之下運作，也會符合政府對匯率穩定的期待。

顧立雄強調，OBU環境對國內有實體據點的台商來說，方便性不輸香港，過去香港地位穩固，當然台商會把一部分資金放在香港，但現在香港不穩定，讓台商有機會把大筆資金放到新加坡，台灣當然也希望可以把資金拿回來放在我國OBU。