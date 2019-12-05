台灣民主歸功蔣經國是扭曲？吳怡農：應看父親完整講話

國家人權博物館今天舉辦「美麗島40周年暨東亞民主化比較國際研討會」，中研院社會所兼任研究員吳乃德演講時表示，過去談台灣民主化，都歸功前總統蔣經國，這不完全錯，但是扭曲。他說應是沒有美麗島，就沒有台灣民主。

吳乃德兒子吳怡農目前代表民進黨參選人台北市第三選區立委，吳怡農下午與民進黨主席卓榮泰前往四平商圈掃街，媒體問他是否認同父親的看法，吳怡農說，美麗島事件是台灣民主化最重要轉捩點，台灣過去40年來 ，其實汙衊了美麗島事件重要性，也扭曲了重要性，現在是時候來嚴肅看待美麗島事件，相信這是他父親的意思，希望大家對他父親的發言，要看完整的講話。

吳怡農說，這次選舉的意義是台灣的現在、未來，若扭曲成個人的恩怨，他覺得非常遺憾，也不應該，希望所有參與選舉的人，不管是參選人本身、輔選團隊，或是一些前輩，都應該堅持正面的選舉，相信這是選民的期待。

對於宋楚瑜也肯定蔣經國，所以親民黨並未在蔣萬安的區提立委參選人？對此，卓榮泰說，蔣經國前總統的功過 ，自然歷史會論斷，有人受恩於他，但他也民主過程中，對台灣已經造成了代價，但無論如何，不會以前一輩人的是非來做選戰素材。

卓榮泰指出，蔣經國總統對台灣經濟貢獻是有的，但民主方面，人民的努力，當時也是經過一番波折，這不是歷史可以抹煞的，他們正面來看，每一位領導人、公務員、軍人，對台灣都有貢獻，都要表示肯定、感激，未來 是要靠年輕人，吳怡農就是要接這棒子。