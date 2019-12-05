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台灣民主歸功蔣經國是扭曲？吳怡農：應看父親完整講話

2019-12-05 15:38聯合報 記者楊正海／即時報導

國家人權博物館今天舉辦「美麗島40周年暨東亞民主化比較國際研討會」，中研院社會所兼任研究員吳乃德演講時表示，過去談台灣民主化，都歸功前總統蔣經國，這不完全錯，但是扭曲。他說應是沒有美麗島，就沒有台灣民主。

吳乃德兒子吳怡農目前代表民進黨參選人台北市第三選區立委，吳怡農下午與民進黨主席卓榮泰前往四平商圈掃街，媒體問他是否認同父親的看法，吳怡農說，美麗島事件是台灣民主化最重要轉捩點，台灣過去40年來 ，其實汙衊了美麗島事件重要性，也扭曲了重要性，現在是時候來嚴肅看待美麗島事件，相信這是他父親的意思，希望大家對他父親的發言，要看完整的講話。

吳怡農說，這次選舉的意義是台灣的現在、未來，若扭曲成個人的恩怨，他覺得非常遺憾，也不應該，希望所有參與選舉的人，不管是參選人本身、輔選團隊，或是一些前輩，都應該堅持正面的選舉，相信這是選民的期待。

對於宋楚瑜也肯定蔣經國，所以親民黨並未在蔣萬安的區提立委參選人？對此，卓榮泰說，蔣經國前總統的功過 ，自然歷史會論斷，有人受恩於他，但他也民主過程中，對台灣已經造成了代價，但無論如何，不會以前一輩人的是非來做選戰素材。

卓榮泰指出，蔣經國總統對台灣經濟貢獻是有的，但民主方面，人民的努力，當時也是經過一番波折，這不是歷史可以抹煞的，他們正面來看，每一位領導人、公務員、軍人，對台灣都有貢獻，都要表示肯定、感激，未來 是要靠年輕人，吳怡農就是要接這棒子。

卓榮泰說，至於吳怡農日前談到自己7歲時，父親工作上的變化，講出一段話，惹來一些人對他有一些誤解，他覺得吳怡農 在7歲家裡的狀況，應該有更多的同情，當時黨國時代、政治肅殺，那時的政治氣氛，絕非現在人可以體會，他也是過來人，所以當吳以7歲小孩講出本能的反應，那一段話，不應該對他說三道四，希望大家再一次認識吳怡農這個年輕人。

民進黨立委參選人吳怡農下午與民進黨主席卓榮泰前往四平商圈掃街。記者楊正海/攝影
民進黨立委參選人吳怡農下午與民進黨主席卓榮泰前往四平商圈掃街。記者楊正海/攝影
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