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【重棒快評】比網軍更嚴重的問題 是手段低劣的政府

2019-12-05 15:31聯合報 主筆室

卡神楊蕙如。聯合報系資料照
卡神楊蕙如。聯合報系資料照
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網軍頭楊蕙如的關西機場網軍事件，引發軒然大波，民進黨上下一意切割，甚至有意將輿論導向大陸網軍才是關西機場事件的始作俑者，顯然是輕忽了此案的核心關鍵。問題不在網軍，而在使用網軍的手段。關西機場事件的網軍事件，可說集網軍低劣手段之大成。

到底甚麼叫網軍，很難有精確的定義。從其本質看，是商業和政治宣傳的一環。不管從甚麼角度看，網軍對帶動輿論有相當影響，但不是每次奏效。如果綠色網軍無往不利，民進黨不會在去年九合一大選輸得灰頭土臉。如果紅色網軍如民進黨政府宣傳得強大，剛結束的香港區議員選舉，也不會是由泛民主派獲得勝利。

在關西機場事件裡，被提出討論的網軍造假分成兩部分，第一是所謂大陸網軍宣傳協助疏散滯留機場的台灣旅客。如果這是假訊息，身為握有資源和足以查證能力的民進黨政府和駐外單位，完全有能力就事實澄清，還原真相，還給駐外單位清白。

第二是網軍切割駐日代表處和大阪辦事處，說大阪辦是駐日代表謝長廷管不到的黨國餘孽。隨後謝長廷跟著這個風向，說他管不到大阪辦，民進黨立委和外交部也檢討大阪辦，就證明網軍和民進黨政府、駐日代表處的從屬關係，促成蘇啟誠以死明志的悲劇。

政治網軍若依據事實，無論是辯護或者攻擊對手，其實都無可厚非。關西機場網軍事件裡，卻是政府力量與網軍裡應外合，運用假資訊切割責任，霸凌文官，攻擊對手的範例。令人不齒的是，掌握資源與權力的政府，墮落到利用網軍欺負自己的部屬，達到推卸責任的目的。比起民進黨一再譴責的大陸網軍，手段之卑劣，只能說有過之而無不及。

不可否認，網路上有種種網軍的亂象，但在言論自由與管控網軍之間，分寸不易拿捏。此案凸顯的另一個事實，是民進黨不斷誇大紅色網軍、大陸介選，其實自己才是把網軍用得最爐火純青、最無所不用其極的那個黑手。

網軍頭楊蕙如案不會只是個案，有多少大眾不知的關西機場事件存在，外界不得而知。但可以確定的是，民進黨不會永遠執政，這類卑劣手段終究不會永久掩蓋。

關西機場民進黨大阪

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