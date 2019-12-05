韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現

台北市議員羅智強、不分區立委提名人陳以信受國民黨總統候選人韓國瑜委託，今天下午前往公視遞交總統大選辯論委託書。羅智強強調，辯論是總統候選人義務、不是權力，希望蔡總統點頭坐下來協商。三立記者現場用手機秀出蔡英文總統同意三立舉辦總統辯論委託書，羅智強表示，很高興韓國瑜委託書一提出，蔡英文總統的委託書就出現，歡迎三立加入公視主持的談判桌，共同來協商。

針對2020總統大選，公視日前提出向三陣營提出總統辯論企畫書，韓國瑜委託羅智強、陳以信作為協調窗口，兩人今赴公視送交韓國瑜委託書。

羅智強強調，由公視主持舉辦的總統辯論已有16年傳統，不希望有人因為私心、因為個人的勝負計算而破壞這項好不容易建立的傳統。記者追問，韓營是否覺得辯論有助選情？羅智強強調，辯論是候選人的義務、不是權力，對選情影響不是重點，甚至蔡英文總統因為經歷過兩次總統大選辯論、ECFA辯論，有經驗優勢，但不論辯論是加分還是減分，都是候選人應該對民眾兌現的義務。

三立記者表示蔡英文總統在十月就已經允諾三立主辦的總統辯論。羅智強表示，蔡英文總統說話、聽聽就好，蔡總統之前回應辯論時表示，韓國瑜應該要先花些時間準備，希望如果蔡英文總統有意願辯論，其實沒有那麼複雜，並要求蔡英文總統趕快交出她的同意書，不要再拖延。三立記者隨後用手機秀出了蔡英文總統同意書，羅智強感謝蔡英文總統非常給他面子，在他到公視之前，同意書神隱至今一個多月，韓國瑜的同意書一出現，蔡英文的同意書終於出現。