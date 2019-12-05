大師鏈北京插旗 陳明通：若涉宣傳就是違法

曾延攬國安局前局長楊國強、前副局長郭崇信、與軍情局前局長張勘平加入團隊引起關注的網路媒體《大師鏈》，宣佈正式插旗北京，引發爭議。陸委會主委陳明通今天表示，大師鏈若要到大陸投資，就要經過一定的審查程序，會進一步針對大師鏈的業務內容及行為，再來認定是否有違法。但若涉及沒有允許的代理廣告、宣傳行為，就是違法。

民進黨立委劉世芳今天在立院質詢陸委會及國安局，質疑大師鏈延攬退休軍情人員加入，現在大師鏈要前往北京插旗，是否違法？另外，若國安退休高層到對岸參加籌備工作，是否有違反管制規定？國安局副局長胡木源說，這三位國安退休人員都還在管制名單內，不過他們已經離開大師鏈，依照新通過的國安五法新管制9月1日上路後，上路之後到現在，也都沒有去過了。

陳明通表示，《兩岸人民關係條例》規定的違反國家尊嚴，並沒有很明確規定，但若是涉及政治宣傳，就是違法。至於國安退休高層的管制，並不是不能去對岸，而是必須要經過審查同意，想去的話就要提出申請，准駁就可以去。

劉世芳追問，國安局的內規是否有更高於《兩岸人民關係條例》的管制？胡木源說，就是基於《國家機密保護法》等限制，這三位國安退休高層也應該都知道，劉世芳要求國安局，調查這三位退休國安高層2019年7月30日之後的出境資料。